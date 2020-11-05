新任老細靠嚇式管理惡得幾耐？　懂這樣期望下屬證明他值得跟從！

「新官上任三把火」、「面對下屬要板起口面」、「做上司一定要有原則」……這些都是職場上常聽到的管理技巧。但半宅職薯認為，上面這些管理方法在今天已經有些過時。今天我就和大家分享一個在不行使職權之下都能使下屬貼貼服服的領導方法，希望大家有所得着。

新任老細靠嚇式管理真係有效？

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雷厲風行 引來尷尬

在介紹方法之前，先和大家討論上司常犯的錯。很多剛剛升職成為上司的管理人，都喜歡給予下屬正式訓示，雷厲風行的要求下屬遵照自己的指示，例如：

「我對下屬有三項要求：第一，上班一定要準時；第二，交給我的文件不可以有粗心大意的錯誤；第三，文件一定要準時遞交……」

上述內容表面上合情合理，但試想像一個情況：

就在這位上司給予訓示後的第二天，立即有一位小薯上班遲到5分鐘。如果你是這位上司，在昨天才威風八面的給予訓示，今天便立即有小薯測試你的底線，你又可以怎樣做呢？

在這情況下，你大概有兩個選擇： 第一，責備這位小薯以示紀律嚴明；第二，裝作不知道。

第一個選擇在非無可奈何的情況下也不要用，因為這會大大損害上司和下屬之間的關係，令下屬日後工作誠惶誠恐。結果，為免令自己陷入兩難狀況，最好還是躲在自己房中，裝作不知道。

由此可見，看似威風八面的要求，最終只會令自己尷尬。

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以「假設下屬對工作懷好意」去表達期望

既然雷厲風行的指示會引來尷尬，我們不如轉一個軟性一點的方法，以「假設下屬對工作懷好意」去表達對下屬的期望，而無需行使職權。例子如下：

大部分同事都可以在一個星期之內完成這份paper。

所作出的假設：下屬有能力勝任這份工作

期望：在一個星期之內完成

「如果我完成工作，便不會在公司留太久。」

所作出的假設：下屬都會有責任感地完成工作

期望：未完成工作便不要離開公司

「在幾個月之後，你會發現自己工作速度明顯改善。」

所作出的假設：下屬都希望自己有所進步

期望：在幾個月之後，工作效率要有明顯的改進

以「假設下屬對工作懷好意」和「期望」去管理下屬，有兩種好處： 第一，當上司「假設下屬對工作懷好意」，這等於間接認同了下屬對工作的熱誠，無論下屬的內心是怎樣想，這都是一項鼓勵；第二，用「期望」去取代硬性的要求，可以在下屬真的做不到的時候，免卻出現下屬違反上司指令的尷尬情況，令雙方都有一個下台階。

結語

管理人不同管理機器，人是有感情、有感受、更有自發性的。用期望去取代硬繃繃的指令，可以在實務工作之中製造彈性，製造緩衝，免卻上司下屬被迫硬碰硬的情況；同時也讓下屬知道上司要求的大方向，以循着這個方向發揮潛能。

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