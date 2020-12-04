同事在道歉卻講到如事不關己般？　6種道歉說法隨時令人越聽越躁

職場上，你一定有遇過這樣的同事：明明做錯事情，講出口的抱歉，卻無法感受到他想改善或修正的誠意，反而讓人更加火大。

說對不起時應避開的6種不當説法（按圖了解）：

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正確的道歉，理應可以撫慰自己與對方的情緒，並重新建立信任關係，但如果脫口而出的是「錯誤」，聽起來只會像是藉口與狡辯，加深誤會或傷害，完全不能修復錯誤或彌補關係。因此，《Psychology Today》雜誌提醒，說對不起的時候，請避開以下6種不當說法，對方才有辦法接收到你的歉意。

1. 最小化道歉

「我只是做了...」

許多人真的遇到紙包不住火、難以收拾的局面時，會回過頭說「我只是忘記做了哪個步驟。」「我那天剛好沒跟Ａ經理提到。」或許你確實只遺漏了一個小細節而已，但這樣說、聽起來就是想一語帶過自己的錯誤，急着找到藉口，而沒有善後的誠意。

2. 正當化道歉

你知道我不是有意...

很多嘴巴上道歉、心裏卻覺得自己沒錯的人，經常會說「你知道我不會傷害你。」「我怎麼可能會有那個意思。」試圖把責任丟離，反而是指責對方「想太多」「太敏感」，才會覺得被冒犯。另外一種類似的錯誤說法，則是「我很遺憾你這麼想...」，同樣是怪罪他人，而且遺憾和抱歉，是兩種不同的情緒，不應混為一談。

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3. 條件式道歉

「如果我跟你道歉，你一定得原諒我...」

道歉只是手段、重點是想要交換其他結果，這種接近情緒勒索的對不起，很容易給人壓力，更別說能感受到一絲一毫的真心誠意，即使你很希望對方可以諒解自己，也不要開出這種條件。

4. 假裝道歉

「我想我應該跟你說聲道歉...」

有時候對不起很難說出口，所以會像這樣「過度婉轉」地提出來，或說「ＸＸＸ認為我要來找你道歉。」也許你真心想表現愧疚，只是不善表達，可是當對方聽到這些話時，只會覺得你是被迫或假裝和解，其實一點都不認為自己做錯事情。

5. 自認誠實道歉

「對不起，但大家都能理解...」

典型不願承認錯誤的說法，才會想最後又回頭補上一槍，像是「但我只是說出真心話」「是你先開始不理性的」，即使這些狀況是真實的，卻會加深最一開始的傷害，應該選擇另在其他更適合的場合溝通。

6. 憤怒道歉

「好、好我道歉，你還想怎樣？」

只想賭氣地說出對不起，自然不可能讓對方領情，這時候局面經常會失控，反而愈吵愈兇。

結語

那究竟要怎麼說出有效的道歉呢？從上述這些錯誤手法就能反推出來，不要輕描淡寫帶過錯誤，也別附帶條件，認為說完對不起，怨氣就會一筆勾銷。最好可以給出具體承諾，並釋出想和對方一同找出解決辦法的態度。

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