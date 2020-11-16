喪失鬥志返工有如行屍走肉？　勉強搏命不如用「賺錢」拼事業

編按：升職加薪無望，卻又不想/不能毅然遞信辭職，這種「離職以上，升職未滿」的心態最教打工人氣餒。若然你就是處於這狀況，不妨看看《職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作》的作者怎麼想，好讓自己從「喪屍mode」變回活人般生活。 撰文：張羽

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如果一份工作你不喜歡，不能把注意力放在努力工作上面把注意力放在賺錢上面吧！也許你就能從中體會到工作的樂趣了。

我最頭疼的一類員，就是既不想升職，又對錢沒有興趣。

公司的阿晶最近工作一直都不積極，不像過去那樣整日想着升職了肔不再積極地建言獻策，變得一聲不吭我找了個機會問問她的想法，她一開口便讓我震驚：「其實我沒想過升職甚麼的，每天完成自己的工作就好我也沒想過要當甚麼職精英。我對賺多少錢也沒概念，夠我買點化妝品就夠了。」

聽她這麼一說，我知道最擔心的事情發生了她對工作喪失了上進的動力我說：「你有沒有理想，是不是胸懷大志，實際上公司是不會真的在意的，作為老闆我只會在意你能不能為公司掙錢，讓公司從你的工作中受益。如果一份工作你不喜歡，不能把注力放在努力工作上面，那就把注意力放在賺錢上面在不違背公司的利益和你個人原則的前提下，盡情地去掙錢吧！也許你就能從中體會到工作的樂趣了。

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阿晶略感意外，反問．「你的觀點和網上流傳的老闆的想法不一樣，馬雲啊甚麼的都拼命給員工洗腦讓員工不要談錢，你反而讓我為錢奮鬥。」

我説：「聽好了，這是建立在你胸無大志的前提下，讓你為了賺錢努力，是給你一個不要浪費光陰的機會這為你好。」

奮鬥，就要有一個基本目標。

志向是很宏大籠統的概念，它可以包括任何東西，比如錢。

馬雲喜歡對員工談理想，但我從不反對人們在工作中多談錢，因為工作的基礎目標就是幫我們賺錢養家糊口。畢竟，我們大部分人的理想不是做成一件多麼影響世界的壯舉，而是有錢吃喝、有錢買樓，有錢養家、有錢旅遊等這些實實在在的事情。

其實也就是，為錢工作並用錢實現自己不工作的理想。

第一，如果你沒有其他志向，為錢工作並不丟人。工作不敢談錢，才是一種有問題的心態和表現。

第二，如果你沒有一個奮鬥目標，就不可能有進取心，也就很難找到「貼地」的定位。

第三，如果你失去了上進心，到最後便只能淪為龍套，成為別人的犧牲品。所以為錢奮鬥也比毫無志向要好。

（萬里機構授權提供）

書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作

作者：張羽

影視藝術院校畢業。曾在加拿大深造三年，回國後任多家企業高管。現創辦並經營一家貿易公司。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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