【搵工求職】疫情下三大「穩」工秘笈　屈就兼職反而有著數

受新冠肺炎疫情影響，最新失業率升至5.9%創15年新高，無薪假和裁員潮湧現，不論是轉工抑或畢業生求職都難上加難。 其實這正正是增值自己的大好時機，想找心水好工的你不妨留意以下「穩」工秘笈，增加求職成功率！

「沙紙」重要 專業資格更重要

香港教育水平愈來愈高，入大學相對容易，所以一張「沙紙」在手可謂好工的入場劵，很多大公司HR都建議求職者至少有學士學位，甚至進修碩士，升職加薪也有優勢！

不過選科也有學問，除了考慮自己的興趣和長處，行業的穩定性和發展潛力也不容忽視，比如香港基建項目多如繁星，工程和相關科目如建築測量、物業管理等發展前景極佳，吸引大量人報讀以取得專業資格。

很多人都想將興趣變成職業，但不經鑽研的話便無法轉成生財工具，假如你喜歡設計或化妝扮靚，建議你先修讀平面設計或美容服務的課程，以增加自己競爭力！

倘若修讀的課程可獲專業資格，搵工相對更有優勢。（由受訪者提供）

做兼職增加彈性時間

目前社會經濟不景，很多公司要求員工放無薪假和將全職轉為兼職，畢業生求職也更顯吃力！

其實面對逆境，大家不妨調整心態，視這段就業不足的時期為進修機會，兼讀學士或碩士課程，亦可滿足僱主要求工作經驗和學歷的需要。

坊間有教育機構提供Top Up degree或短期學士/碩士的學位課程，上課時間也較彈性，以香港專業進修學校的建造工程項目管理(榮譽)理學士*(Reg. no: 251152)為例，每年一月、五月和九月開學，兼讀課程也只需要16個月便完成，碩士課程則需要24個月，比一般學院更快獲取相關學歷，加快投身社會搵好工！

面對逆境應持積極心態，即使就業不足仍可把握工餘時間進修，好好裝備自己。（由受訪者提供）

外國學位夠吃香

外國學位受僱主歡迎，但今時今日要到外國讀書也非易事，撇開高昂學費和生活費不說，全球疫情嚴峻也是卻步原因。

幸好港專提供大量英國頒授的學士/碩士課程，只需在香港完成學業，便會由海外大學直接頒發證書予畢業生，並且得到多個國際機構及學會認可，見工更有優勢。

不用飛到英國便可取得英國學位，而且證書獲多個國際機構及學會認可。（unsplash）

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九大範疇 助各行業人士「穩」工求勝

香港專業進修學校提供多元化的專業課程，並且針對搵工人士的職業導向和兼讀制教育供選擇，增加就業競爭力。

點撃以下課程瀏覽更多資訊：

屋宇建造及測量／土木工程／機電工程/物業及設施管理/商業、會計及金融/設計及平面設計/資訊科技/心理學/美容服務

除了九大熱門範疇，港專還有不同證書課程可供選擇，求職者可多做資料搜集，通過心儀學科裝備自己。

* 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格。

* 課程由香港專業進修高等學院有限公司營運。