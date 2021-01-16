憑實力放棄做有錢人！　美工程師因大意跟170億元比特幣無緣…

編按：比特幣近年受不少人追捧，被視為一個回報不錯的投資項目，但常說打工仔理財、致富不能只靠幸運，自己有否認真對待手上資產，才是決定未來生活的關鍵，否則如以下的事主般，就算是天降橫財也「憑實力放棄做有錢人」了。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）近期飆漲，成為許多人爭相投資的標的之一。不過一名美國工程師湯瑪斯（Stefan Thomas）卻因忘記自己比特幣帳戶的密碼，導致他無法動用價值約2.2億美元（約港幣170億元）的比特幣。

根據《紐約時報》報道，美國工程師湯瑪斯在2011年製作了一支影片介紹「甚麼是比特幣？」因而獲得7002枚比特幣作為獎勵，當時比特幣並不如現在興盛，湯瑪斯只是將帳戶密碼隨手寫在紙上，沒有多想。

近年隨着比特幣價值高漲，湯瑪斯也憶起自己帳戶裏的那些比特幣，然而他卻怎麼也想不起密碼，當時抄寫密碼的紙張也早已遺失。

「我會躺在床上思考我的密碼，再跑到電腦輸入一組新密碼，結果它又行不通，我又再次陷入絕望。」只要輸入10次錯誤密碼，比特幣帳戶就會自動鎖住所有內容，湯瑪斯已經輸入錯的密碼8次，他只剩2次機會可以嘗試。

湯瑪斯不是第一個忘記比特幣密碼的人，《紐約時報》報道中提及另一位苦主，洛杉磯創業家亞薩爾（Brad Yasar）也在多年前忘記自己的比特幣密碼，他只好將輸入密碼的硬碟收在真空密封袋裏，眼不見為淨。

消息傳到PTT上，許多網友對此表示「好可怕⋯⋯我最怕忘記密碼了」、「叫催眠大師催眠他看看有沒有用」、「好奢侈的困擾」。

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