IT男拒農曆新年間帶電腦回家工作　被公司解僱經2年訴訟結果是…

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-04 07:30

忙碌了一年，人們總要休息休息，讓自己緊繃了一年的情緒得以舒緩。萬萬沒想到的是，上海某男子拒絕春節帶電腦回家工作被開除。雖然該事件發生在2019年，但是經過很長時間的裁決終於有了結果。男子拒絕春節帶電腦回家工作被開除，沒想到結局大快人心。

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男子拒絕春節帶電腦回家工作被開除，事情發生在2019年，在上海某諮詢公司工作的小張因拒絕公司提出的春節假期攜帶電腦回家工作的要求而被開除。小張作為軟體工程師，小張負責維護的客戶可能需要應急服務，公司通知他攜帶電腦回家過年早到拒絕。

而在他拒絕春節帶電腦回家工作，沒想到在該公司工作4年的小張被開除。在開除通知中，該公司稱小張惡意拒絕執行以及惡意拖延公司安排的勞動任務、惡意違反公司制定的勞動時間規定。公司稱小張春節休了27天假，在這期間拒絕聯繫、上演「失聯」。

小張則認為，春節假期自己要陪伴家人，沒有義務工作，並且27天係正當假期，包括春節假期11天，加上調休12天以及2個周末。隨後雙方就開始進入「掰扯」階段，甚麼小張午休時間提前，甚麼見客戶遲到了，甚麼不遵守員工守則，可見雙方早已積怨已久。

最終，小張申請勞動仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同的賠償金19.4萬元人民幣以及加班工資等費用，獲得支持。但是對於這樣的結果公司卻不認可，因此將小張告上法庭，要求判決公司無需支付該賠償金。您知道的，這一打官司一般人都拖不起了。

從2019年一直折騰到了今年的2月1日，這場勞動糾紛的官司才最終宣判。上海浦東法院對這起案件作出一審判決，認定公司解除勞動合同的行為違法，應支付勞動者賠償金19.4萬元人民幣。公司不服提出上訴，後被駁回，目前判決已經生效。

男子拒絕春節帶電腦回家工作被開除，這個事件就此告一段落。沒想到結局大快人心，相信很多人都會為小張的行為點讚，因為他做了很多人不敢做的事情。雖然最終小張勝利了，也獲得了不小的賠償，但卻搭上了兩年的時間，用兩敗俱傷來形容或許不為過。

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