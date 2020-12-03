有責無權下屬都識「睇住嚟蝦」？　5個職場中級管理層辛酸有誰知…

只要你有一個下屬，而又不是老闆的話，你便是職場中的一個夾心層。我們常常在網上或者朋友圈中聽到當小薯的苦，但職場夾心層的辛酸，大家又聽過嗎？今次半宅職薯就和大家分享職場夾心層之苦。身為夾心層的你，應該會很有共鳴。

中級管理層5大辛酸得自己知？（按圖了解）

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1. 以身作則，無形枷鎖

在以前年代，上司的做事方式是不由得小薯過問的。但時移世易，下屬對於上司以身作則的要求愈來愈高：上司做不到早15分鐘返回公司，便休想下屬早返；上司自己隨意放「煙break」或coffee break，便得接受下屬也會這樣做。

結果，上司為了維持整個團隊的生產力和工作氣氛，不得不把所有規矩都跟得十足。

2. 有責無權，無牙老虎

夾心層一方面需要管理下屬，令他們規規矩工作；另一方面，他卻沒有開除下屬的權力。

舉一個例子，要是下屬工作態度懶散，老細高層自然向夾心層施壓，要求他好好管理下屬。但與此同時，下屬也看得出這位夾心層無實際懲罰或開除的權力，所以又未必聽話。結果夾心層變成無牙老虎，一方面向老細高層營造下屬很聽自己話的假象，一方面卻在不停的執下屬手尾，有苦自己知。

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3. 主觀印象，大於表現

職場小薯的工作表現是相對容易量度的，因為他做的就是落手落腳的工作，比較難有花假。但夾心層呢？他的工作表現就很受老細高層的主觀感覺影響。

舉一個例子，夾心層的核心工作包括領導和管理。老細高層若是喜歡他，便可以把團隊的功勞都視作他領導有方；但要是老細高層不喜歡他，則無論他領導才能有多好，工作表現有多出色，老細高層都可以說成只是他的下屬能力高強，而非他自己的本領。結果為了要取得老細高層歡心，夾心層都需要努力討好上層。

4. 天馬行空，難化事實

老細高層的思想通常都是天馬行空的，偶然會脫離現實；而小薯的思想則是側重於實務可行性或工作慣性。

當老細高層給夾心層一個天馬行空的構思，要求把它化成事實，夾心層便既要背負上層的期望，又要面對下層的阻力。改變往往伴隨着不確定性以及重新適應的努力。夾心層為了避免迫下屬跳出舒適區而發生衝突，通常都會把事情「攬上身」，親力親為「開好個頭」，待事情完全上軌道後，才一步一步的吩咐小薯執行。

5. 面面俱圓，方能生存

老細高層有時會對基層小薯的工作表現看不過眼，向夾心層施加壓力。

夾心層要是把老細高層的指示直接加諸於小薯，小薯定必會覺得夾心層偏幫高層，造成不必要的對立；要是夾心層向老細高層直接反映小薯的難處，老細高層又會認為夾心層過分護短，阻礙公司改善。結果夾心層必須「對人講人話，對鬼講鬼話」。這種狀況，說得好聽一點是成為溝通橋樑，說得難聽一點，就是在狹縫中生存。

結語

「左右做人難」、「兩邊不是人」是職場夾心層的寫照。當然，大家會認為受得工資便要做事，職責所在難以推辭。而從小薯角度，更加會認為世界上的衰上司比上面所描述的夾心層上司多得多。這些想法，正正就是職場夾心層心中的鬱澀。

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