「公司為何要聘用你？」　凡事敢提問也激嬲上司全因做漏一件事…

編按：不恥下問是一種積極的工作態度，但別以為敢問就是好，因為在上司及老闆眼中，只懂提問卻沒同時提供解決建議的下屬，說穿了就是對團隊貢獻不多，不想誤踩地雷成為職場毒瘤，就要看看《職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作》一書節錄分享。 撰文：張弱

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員工的行為邏輯是遇到問題就要拿得出解決方案，否則就不是正確的員工思維。如果一個人只能發現問題但解決不了問題，那麼他本人就成了一個問題。

馬雲説過：「公司請你來是幹甚麼的呢？是解決問題而不是製造問題。所以我們要讓解決問題的人高升，讓製造問題的人讓位，讓抱怨問題的離職。」

這句話清清楚楚表明，員工的行為邏輯是遇到問題就要拿得出解決方案，否則就不是正確的員工思維。他認為關於這個項的問題已經向我彙報兩次了，問題他也都説了，可我只是聽一聽，並不告訴他怎樣做，這讓他感到迷茫，不知道這個項目該怎麼完成。如果我再不給意見，他認為項目就要放棄了。

他說：「你不給意見，我不知道怎樣處理。」

我問：「公司是為甚麼招聘你？」

他一楞，然後答：「因為我專業能力強？」

我説：「公司招你進來就是來解決問題的，如果問題都讓老闆自己解決了，那麼公司花錢招聘你幹甚麼？難道只是讓你提出問題嗎？工作出了差池很正常，你可以跟我彙報，但一定是帶着解決方案來的；如果你只提問題，沒有解決方案，公司要你何用，我自己去幹不好嗎？」

阿傑只能羞愧地離開。

有句話説：「你能解決多大的問題，你就坐多高的位子；你能解決多少問題，你就能拿多少薪水。」

老闆和員工的區別在這件事上有明顯的體現，老闆的邏輯是：「我要安排任務讓人做好，分配好任務就是我的責任。」員工的邏輯則應該是：「我要把老闆我要把老闆安排的任務做好，有問題就解決問題，不能帶着問題去找老闆彙報。」既然承擔了一項任務，就要讓它落地生根，而不是只負責挖坑，然後讓別人去填。

如果一個人只能發現問題但解決不了問題，那麼他本人就成了一個問題。

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（萬里機構授權提供）

書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作

作者：張羽

影視藝術院校畢業。曾在加拿大深造三年，回國後任多家企業高管。現創辦並經營一家貿易公司。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】