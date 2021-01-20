職場冷暴力恐怖如癌症？聽到「大家庭」、「一代不如一代」要提防

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-01-20 12:34

在衰老闆、豬隊友盛行的年代，許多職場發生的委屈慘事，往往被合理化，導致工作不開心。台灣國衛院助研究員級主治醫師林煜軒受訪時表示，這些職場主管利用職位優勢、制度漏洞來欺負員工的手段，都是一種「職場冷暴力」，如果放任不管，恐會像癌症蔓延，讓整間公司都無藥可救。他建議，除了辨別冷暴力跡象適時抽身，也要讓下一間公司的「拉力」，遠大於迫使離開的「推力」。

遭受職場冷暴力該怎麽辦？（點擊了解）：

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職場冷暴力合法 卻不合情不合理

林煜軒解釋，不同於職場霸凌、性騷擾，已經符合台灣的犯罪條件，職場冷暴力往往合法，卻不合情也不合理。分析職場冷暴力根源後，他利用精神醫學的人格分析，列舉6種人格缺陷，例如具有強迫型人格的老闆，其個性常龜毛、追求完美、嚴格要求守規定。「遇到這種完美主義者時，必須理解他們害怕失去控制、面對變數。因此，與強迫性老闆相處時，多準備一些因應變數的備案，會比較好相處。」

但他強調，人格分析並非把人貼標籤，而是認識這個人格特質，了解其核心問題，會知道如何應對，可以比較愉快相處，以免繼續受荼毒。

冷暴力如癌症 以下症狀要及早治療

林煜軒將冷暴力比喻為癌症，「可以處理的都是早期癌症，一但癌症蔓延、擴散，就非常難治療」。職場冷暴力也一樣，制度都已經爛掉，很多人也習以為常，這時就很難解決。因此，和癌症治療一樣，必須早期發現，早期治療，甚至及早預防。他指出，首先要保護自己，第二是認清現況，最後如果是掌有權力的主管，就需要改變欺壓員工的想法。

醫師提供幾個職場冷暴力測試劑：常用「我們公司是個大家庭」來信心喊話的公司要小心，或利用長幼有序控制員工，一旦出問題，領導人容易將責任推給下屬；若資深同事常脫口「一代不如一代」，則是冷暴力已經蔓延至意識形態的表現；最後，會要求員工在尾牙表演，娛樂上司的公司，實則是反客為主，也並非好現象。

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被奴役=競爭力？ 醫籲辨別競爭力

另外，許多年輕人常受不了職場奴役而轉職，卻被嫌「競爭力不夠」。林煜軒分析，能否符合長官需求，與個人競爭力是否符合長官需求，是兩件不同的事情。

「必須分辨長官要求是否合理，如長官要求不能比他早下班，這要求就有問題。」

「此外，許多人對競爭力都有錯覺，以為就是滿足長官需求。」他舉當兵為例解釋，當砲兵技術成熟，可以升軍階，但轉換到民間就派不上用場，失去競爭力了。因此，必須衡量做事情時，是否到其他職場也通用，才能繼續保持競爭力。

更好的職場處方籤 拉力大於推力

林煜軒以自己轉職的經歷分享，對職涯發展而言，有兩股力量在拉扯。「推力」是職場冷暴力等迫使離職的力量，「拉力」是其他公司的吸引力。在了解職場冷暴力和其根源後，民眾轉換工作時，一定要讓下一份工作的拉力，大於原本職場的推力。如果在原職場不愉快，推力大於拉力，換了下一份工作，恐怕也會面臨相同的後果。

職場冷暴力無所不在，若民眾有苦難言，可參考林煜軒醫師新書《職場冷暴力》，尋求解決之道。

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