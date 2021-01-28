轉工｜世上筍工沒你想像的多　為謀求更好待遇事前或須巨大付出

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-01-28 07:27

雖然香港經濟受疫情影響，但其實仍有不少打工仔一心等待時機轉工的。轉工究竟是好是壞？今天半宅職薯就和大家從不同角度去思考這個問題。

轉工只是由一個火坑跳去另一個火坑？

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看不到將來

從現在的工作看不到將來，是很多打工仔想轉工的原因。在這十多年間，香港年輕打工仔的學歷普遍提升了。既然擁有足以成為管理層的學歷，自然不甘一世當一個小薯。

要是現在的工作沒有清晰及可行的晉升階梯，心底自然萌生去意，在累積一定經驗之後，找一份更有前途的工作。

魚唔過塘唔肥？

不少打工仔都聽過轉工後人工三級跳的美好故事。但其實「魚唔過塘唔肥」這想法有因果倒轉的成分。真實的原因並不是因為過塘所以變肥，而是因為變肥了，所以才有能力過塘。

關於這一點，我在之前的文章「Jumpy是死罪？轉工必可加薪？3個問題搵工前先思考」有提及過，大家有興趣的話可以看一看。

重新了解自己的興趣

轉工不一定只是因為薪酬或者晉升前景問題，很多時也是為了了解自己，多作不同嘗試，讓人生更精彩的一個做法。對於追求刺激的人來說，要是能夠預視人生未來30年的日子，也有可能是很悶的。

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從老闆的角度去想

減少資源投放 但結果惡性循環

作為老闆的，其實一早留意到初階職位的流動性非常之高，令不少的培訓資源白白浪費掉。為了彌補這方面的損失，老闆階層通常會減少初階職位的資源投放，例如減少日常工作以外範圍的培訓，壓低初級職位的工資等。

但老闆的不夠大方，往往造成一種惡性循環，令熟手舊人更加看不到將來，留低工作意願大減。

老闆階層在社會形成共識

除非你是公司中不可或缺，具有特殊能力，又或者獲得老闆特別寵愛的重點員工。否則你的薪金不是和職場上其他求取相同職位的打工仔競爭，就是被各公司老闆不謀而合的薪金共識所規限。

今時今日新畢業生的人工大致上不會超過某個水平，且在社會中已經建立了一套潛在標準。還未發生，但很可能發生的是，老闆階層將來對於轉工的申請人，也會訂立另一套薪金標準，把薪金開支壓至最低。

從宏觀的角度來看

由一個火坑 跳至另一個火坑

自從沙士年代開始，低薪、加班已經成為打工常態。在私人市場中，早已經沒有朝九晚五這一回事，取而代之的是朝七晚七，放工後覆短訊的生活。

除非某間公司的老闆特別有領導才能和管理能力，可以一方面讓公司賺錢，另一方面又讓員工享有舒適的工作空間，否則當大部分公司都奉行這種「榨到盡的」價值觀時，其餘的公司又有不跟隨的條件嗎？

所以在今時今日，轉工很多時只是由一個火坑跳至另一個火坑。

適應新工能量消耗多

在各位打工仔夢想返新工可以有好日子過的時候，大家又有沒有考慮過適應新工所需的額外能量呢？學新東西、適應新人事環境、在試用期內加倍用功……等等。

如果頻頻轉工的話，便會令自己經常處於這種高能量消耗的階段，結果「除精有笨」。

人工高福利好？事前付出超巨大

當然，世界上是真的有人工高福利好的筍工的。但問題是，這些筍工通常競爭異常激烈。要成功得到這些筍工，事前必須付出大量無償的努力去提升能力。一算下來，之後你所獲得的高薪，只是補償你之前的付出罷了。

結語

看到這裏，大家不禁會問：「難道在香港打工前景就是這樣灰暗？」。當然，一定會有高薪厚職又不太辛苦的例子，但這究竟是極少數。

物極必反。年青新一代抗拒打工仔身份，轉而追求夢想和開創自己的事業，便是對這職場殘酷事實的一種反撲。當然，夢想能否實現，創業能否成功，卻又是另外一種挑戰。

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