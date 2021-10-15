辭職｜厭倦目前工作　轉工是唯一出路？不明白這點在哪裏也是折磨

編按：如果你對現在的工作感到煩悶，而且每天都做同一樣的事情，那該怎麼做才能從「例行作業」中脫離？持續處於「被要求工作」的狀態定必覺得工作非常痛苦。以下節錄自《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》一書的內容，指出解決方法就是必須要有工作的「目的」。



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讓我們再次想想看關於工作的目的

雖然有些意外，但是許多人對於「工作」這件事，好像都只有模糊不清的概念，沒有確實的目的。就像是上篇章的A師傅一樣，不知道目的，只看著眼前的工作，這樣一來就會覺得工作非常痛苦。

「我生來是為了做這種事的嗎⋯⋯」

或許也有人會像這樣悶悶不樂地煩惱著，或是沒有深入思考就覺得「我不喜歡這種工作」而辭職，不停地轉換工作。

辭職、轉工，是很多打工仔一心逃離當下工作困局的方法，但，若不懂找尋工作對自己的意義，無論到哪裏，問題其實都會存在：（按圖了解）

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你有學習過關於「工作」這件事嗎？

我們至今為止所受的教育，幾乎沒什麼針對「工作」這件事學習的機會。工作場所也沒有相關的教學課程，所以到成為大人之前，不，就算成為大人了，你還是沒有認真針對「工作」這件事好好思考過對吧？

因此就算你現在無法有一個確實的工作目的，那也是沒辦法的事。

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從「被要求工作」到「主動工作」

沒有目的的話，就會持續處於「被要求工作」的狀態裡。所以，你才會覺得工作非常痛苦。

如果能像上篇章的C師傅那樣，將看法從「被要求工作」改變為「主動工作」，那麼痛苦的工作也就能夠轉變成一件「享受」的事了。

當然，一開始為了自主也沒關係

為了靠自己展開獨立自主的生活，我認為先從賺錢開始也很好。不過，如果持續這樣下去，你不覺得很無聊嗎？如果一直無法從這個狀態脫離的話，你的工作就會變成一直在進行「例行作業」而已。

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《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》書本封面

書名：《激勵自己的80個小講堂—告別沒有自信、沒有夢想、無法行動的自己》

作者：張替一真

譯者：黃嫣容



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】