【Home Office】Twitter許員工永久在家工作　要仿傚先滿足6條件

新冠肺炎疫情稍見緩和，不少企業都取消在家工作措施，要求員工如常返回辦公室上班。不過社交媒體Twitter卻於上周宣佈Home Office仍會實行，員工甚至可永遠不用返回公司工作。 究竟永續在家工作是否可行？要實行這措施需要哪些條件？以下6點或是關鍵！

Twitter員工可以「永遠」在家工作。(rpnickson/unspalsh)

就算新冠肺炎疫情在香港已有多日沒出現新增確診個案，但各界仍提醒市民不要鬆懈，更何況是每天仍有新增確診個案的美國？

為保障員工及公司，Twitter行政總裁Jack Dorsey於上周（5月12日）在一份發送給全體職員的電郵中表示，除維護伺服器等必須在辦公室工作的部門外，全體員工可以永遠不用返回公司工作；就算願望如常到辦公室上班的員工，最快亦要待至今年9月才行。

由於Twitter的業務主要是在網絡上進行，因此在實行員工在家工作時的難度會相對地少。Jack Dorsey亦表示，公司希望在未來能不再完全依賴三藩市（Twitter總部座落城市），而且公司在過去的數個月已證明，它是能做得到的。

由於Twitter的業務主要是在網絡上進行，因此在實行員工在家工作時的難度會相對地少。(yucelmoran/unsplash)

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永續Home Office是否可行？

Twitter這項措施或為不少香港打工仔羨慕，其實要認真推行起來是否可行呢？以下6個條件會是必要的關鍵。

6個條件決定在家工作（按圖了解）：

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1. 硬件配合

要在家工作，首先得有必須的工具才行。對很多文職工作的打工仔來說，只要有一部電腦與一部電話，基本上已能處理日常的工作，在家工作的門檻自然較低，但對部份需特別工具才能工作的打工仔（如維護伺服器的IT同事吧）來說，在家工作則是一件與他們不相幹的事情。

2. 軟件配合

除電腦及電話等硬件配置外，軟件的配合也是必須的，例如公司若沒為員工準備VPN（Virtual private network，虛擬私人網絡）的話，想在家工作也很難成事。

另外，不少公司都會使用Microsoft Teams、Google Duo、Google日曆及Slack等線上溝通軟件管理團隊的工作進度，能善用這些軟件與同事及上司保持溝通，也是實踐長期在家工作的必要元素。

能善用線上溝通軟件與同事及上司保持溝通，也是實踐長期在家工作的必要元素。(Grovemade/unsplash)

3. 架構

部門分工愈是仔細的公司，就愈容易推行員工在家工作的措施，因為每個員工所負責的工作早已有清晰安排，各崗位只要做好本份，工作進度自然不會受太大影響。

但若團隊的分工不清晰，或是同事需一人身兼多職的話，團隊若只靠線上溝通來合作，效率或多或少都會受影響，這些打工仔應較適合一起返回公司，面對面進行溝通及工作才較理想。

4. 企業文化

這點要視乎公司是否願意「放手」，以及公司上下是否彼此信任才行。如Twitter般，公司在過去一段時間已推行了在家工作政策，公司的營運在這段時間亦沒受太大影響，那要再推行長期的在家工作當然沒問題，但若然公司是否信任下屬在家會依然努力工作，或是員工真的會趁沒上司看管的情況離開崗位（如「行山銀行」事件般），這樣的僱傭關係便不適合推行長期在家工作。

有些公司會要求員工每天匯報工作進度或交待每天的工作項目，這也是遙距管理團隊的方法，不過說到最後，還是要看看彼此有多信任及值得信任吧！

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5. 工作性質

在今天，很多工作都是只需在網絡上處理便行，打工仔無論身處何方，都一樣可如常上班。就算是老師，也一樣可在網上授課，打破地域界限。

不過對一些行業及崗位的打工仔來說，在家其實仍是不可能工作，例如醫護人員、廚師、保安員及速遞員等，這些工作都要求與人接觸，而且工作場所都是有特定限制的，自灰也無法實行在家工作。

6. 個人因素

家中有獨立工作空間的打工仔可以考慮在家工作，但「土地問題」是不少打工仔都會遇上的問題，要是家中環境不方便工作（如家居過於狹小且與很多家人同住等），返回辦公室上班或許會更為理想。

另外，在職父母如在家工作，也會因照顧孩子而影響效率或無法專心，不少已為父母的打工仔在過去兩個人應體會到這種兩難之處吧！

能夠獨立工作的工種更大機會在家工作。 (glamorousplanning/unsplash)

在家工作與否

當然，就算打工仔能滿足以上6個條件，最終亦要獲得老闆的批准才可以實踐長期在家工作吧！但就算老闆未於Twitter的行政總裁般開明，大家也可預先為以上的條件作好準備，因為誰知未來還有沒有其他推行在家工作的狀況呢？或是因特殊原因而希望公司批准短期Home Office，也要有充分理由證明這不會影響自己的工作效率吧！

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