衰老細｜只懂年尾出花紅不懂平日讚賞？上司擺款下屬當然越做越頹

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-04-08 12:52

許多主管都會在部屬、團隊有重大表現時「錦上添花」，給予更多的獎勵和肯定；對於一些比較不起眼或稀鬆平常的小成果，就比較容易忽略，或覺得理所當然。

你的老闆也是吝嗇讚美的人嗎？（按圖閱讀）

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對此，美國行為科學家肯尼斯 ‧ 湯瑪斯（Kenneth Thomas）在《工作的內在動機》（暫譯，英文書名為《Intrinsic Motivation at Work》）指出，主管忽略獎勵員工階段性成就的原因，來自於 3 個迷思：

3 迷思，導致主管忽略獎勵員工階段性成就

1. 視獎勵小成果為幼稚的行為

小時候，我們光是學會扣釦子、綁鞋帶，就值得開心個老半天，等到進入職場後，卻認為容易開心跟隨意慶祝是很孩子氣的事。

但是這個「孩子氣」的特性，其實是提供部屬工作動力很大的來源。

2. 慶祝會令人鬆懈、停下腳步

面對團隊時，主管抱持不是「全力衝刺」就是「休息」兩種極端的觀念。將獎勵階段性成果視為衝刺目標的「敵人」，會令團隊停下向前進的腳步，只好緊逼着自己與團隊無時無刻都在全力衝刺。

但其實就像一名專業跑者，也要懂得適時配速，緩下腳步、調整呼吸，蓄積下一階段衝刺的力量。因此主管可將慶祝視為一種「投資」，讓團隊獲得新的能量，確保不會跑到一半無以為繼。

很多工作任務動輒長達數月，甚至數年，主管更應該將它視為一場馬拉松般長期抗戰，除了要設定階段性目標，主管更應該要即時、公開慶祝任何一個小成就。

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3. 不想炫耀自己有多棒

大多數的主管都不喜歡炫耀，但是慶祝部屬階段性成就，重點不是在誇耀「主管自己」有多棒，而是「任務」有了多大的進展，兩者之間有很大的差別。

微不足道的小成果，也值得主管慶祝一番

面對部屬的小成果，湯瑪斯建議主管，可以選擇低調的慶祝，將功勞歸給幸運或分享給團隊成員，反正一定要慶祝就對了。《主管應該管什麼》作者、知名管理顧問理查 ‧ 譚普勒（Richard Templar）則指出，主管的獎勵哪怕只是一盒甜甜圈、一杯咖啡或一句公開表揚的話，都能讓部屬備受激勵。

「我每天都會找一個藉口來稱讚部屬，儘管成果是多麼微不足道，也值得慶祝一番。」譚普勒強調，主管只要在發現部屬的工作有所進展時，能夠立即表揚部屬，他們所獲得的回報往往會大於付出。

對主管而言，獎勵部屬完成階段性工作，並不需要花費大量時間或經費，對部屬來說，卻是一份窩心的實質鼓勵。

（本文取材自《工作的內在動機》（暫譯），英文書名為《Intrinsic Motivation at Work》。）

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