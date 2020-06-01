【人際關係】上司器量小因缺安全感？　了解與4類型上司相處建議

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「該不該和上司成為朋友？」「與主管親近是好事嗎？」對所有工作者來說，可謂千古難題。

《職場上做人很累，不會做人更累》（Who's That Sitting at My Desk?）作者、職場人際關係專家珍．葉格（Jan Yager）認為，

理想的職場關係為「共事關係」（workship），指的是尚未發展成友誼，但比點頭之交更親密的職場關係。

共事關係能讓你在工作或業務範圍內獲得主管的支持，有助個人職涯發展。根據4種不同類型的上司，葉格提供讓你跟他展開共事關係的方法：

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1. 權威型

他們對自己很有自信，喜歡指使下屬做事情。要取得共事關係，你必須先滿足對方的期待，達到他的要求之後，再提出其他建議。在執行任務時，要先尋求他的同意或協助，才能滿足主管的虛榮心。

2. 嫉妒型

缺乏安全感的上司，會因為擔心部屬的才幹危害到自己的地位，而不願協助你。在他們面前，切忌彰顯自己的才華，特別是任何可能讓主管相形失色的資歷。要對他們的知識與技能表達欽佩，明確展現出你是下屬、他是主管的立場。

3. 公事公辦型

這類型主管較冷淡，對每位同事、下屬都保持距離，會讓你懷疑自己是不是不討喜。

面對這種類型的主管，你必須沉住氣，接納上司對事不對人的性格，完成他交代的每一件事；當他們逐漸信任你，就會變得有親和力，你也會獲得更多發展機會。

4. 年齡差距型

轉職、二度就業的工作者愈來愈多，如果上司年紀比你小，他們大多會持兩種態度，一是刻意保持距離，二是過度扮演領導者角色。

你該留意不要削弱主管權威，避免以「為人父母」的方式對待他們，但也不須挑明「我就算年紀大，還是會將你們當成長官」的立場，因為他們多半不相信。不如扮演好下屬的角色，尊重主管決定，少說「以前我怎麼做⋯⋯」，久而久之自然獲得信任。

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（本文取材自《職場上做人很累，不會做人更累》，樂金文化出版。）

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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