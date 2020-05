【人際關係】上司器量小因缺安全感？　了解與4類型上司相處建議

「該不該和上司成為朋友?」「與主管親近是好事嗎?」對所有工作者來說,可謂千古難題。

《職場上做人很累,不會做人更累》(Who's That Sitting at My Desk?)作者、職場人際關係專家珍.葉格(Jan Yager)認為,

理想的職場關係為「共事關係」(workship),指的是尚未發展成友誼,但比點頭之交更親密的職場關係。

共事關係能讓你在工作或業務範圍內獲得主管的支持,有助個人職涯發展。根據4種不同類型的上司,葉格提供讓你跟他展開共事關係的方法:

1. 權威型

他們對自己很有自信,喜歡指使下屬做事情。要取得共事關係,你必須先滿足對方的期待,達到他的要求之後,再提出其他建議。在執行任務時,要先尋求他的同意或協助,才能滿足主管的虛榮心。

2. 嫉妒型

缺乏安全感的上司,會因為擔心部屬的才幹危害到自己的地位,而不願協助你。在他們面前,切忌彰顯自己的才華,特別是任何可能讓主管相形失色的資歷。要對他們的知識與技能表達欽佩,明確展現出你是下屬、他是主管的立場。

3. 公事公辦型

這類型主管較冷淡,對每位同事、下屬都保持距離,會讓你懷疑自己是不是不討喜。

面對這種類型的主管,你必須沉住氣,接納上司對事不對人的性格,完成他交代的每一件事;當他們逐漸信任你,就會變得有親和力,你也會獲得更多發展機會。

4. 年齡差距型

轉職、二度就業的工作者愈來愈多,如果上司年紀比你小,他們大多會持兩種態度,一是刻意保持距離,二是過度扮演領導者角色。

你該留意不要削弱主管權威,避免以「為人父母」的方式對待他們,但也不須挑明「我就算年紀大,還是會將你們當成長官」的立場,因為他們多半不相信。不如扮演好下屬的角色,尊重主管決定,少說「以前我怎麼做⋯⋯」,久而久之自然獲得信任。

(本文取材自《職場上做人很累,不會做人更累》,樂金文化出版。)

【本文獲「經理人」授權轉載。】