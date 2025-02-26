3大職業性價比低外人卻不明！記者出名人工低「它」高薪卻仍難做

香港有一些職業，行外人覺得很易做又賺到錢，行內人卻覺得辛苦萬分。今天半宅職薯就和大家討論「好睇唔好食」的三大職業。



香港的中小學教師，總常被文書工作的壓力淹沒。（Canva）

記者 - 燃燒熱情

大學傳理系收分絕對不低，能夠考進去的都是成績比較好的一群。

但無奈記者的起薪點偏低，工作燒腦又長時間，時常都要接觸陌生的範疇，還要精煉地報導出來，腦部轉數低一點也應付不到。

因為工作關係，我認識不少記者朋友。我發現他們幾乎是 24 小時工作的，我晚上交的稿，他們會在夜晚 11 時回覆我收到；關於刊登的內容，即使是星期日，他們也會和我保持溝通。

我想，如果不是內心有熱情燃燒，這種辛勞的工作，真的很難應付。

相關文章：當公務員就是人生勝利組？手執鐵飯碗的人生 其實也有後悔、羨慕

+ 26

中小學教師 - 被文書工作淹沒

在香港，中小學教師是一個很獨特的職業：行外人普遍認為他們假期太多，薪金太高，但自己又不會投身這個職業；行內人認為非教學的工作量太高，但會離開教師職業的人卻又很少。最正面的解釋是，是這些中小學教師都抱有熱誠，用愛去作為動力。

我認識一些中小學老師，他們普遍認為非教學相關的工作量太高，行政文書工作太多，令他們能夠用於實際教學的時間和精力被減少。

我最近認識一位老師，我發現他會把學生的功課帶回家批改，原因是學校雜務實在太多，無法在辦公時間完成。我又認識一位中學校長，他表示給予下屬教師的行政文書工作絕不能減少。我心想：最合理的解釋，其實是這些學校正在奉行「不信任制度」，才會衍生出大量不必要的文書工作。

全職內容創作者 - 收入低又不穩定

全職內容創作者（Content Creator）表面上在網上或者媒體有無數粉絲，每一句說話都能影響到成千上萬的人，彷彿站在金字塔的頂峰，牽動無數人的想法和情緒。不時更可以接廣告，以致外人認為他們工作自由，收入又好。

但實際情況是，投放廣告的商戶出手通常很低：只給一兩件試用裝，便要求免費出 post。

內容創作者為了證明自己受商家歡迎，很多都會接受這些出手奇低的工作，以證明自己受商家信任，希望將來能夠遇到一些出手比較闊綽的商家。

再者，要維持自己的人氣也是一件很花精神的事，平日要不斷出 post 出片以顯示自己仍然活躍，更不時受到網絡 haters 的言語攻擊，心臟脆弱一點也難以應付。

相關文章：事業規劃｜哪份工可穩定做到退休？除公務員 網民力推更多行業

+ 7

結語

香港還有很多工作是「好睇唔好食」，這篇文章提及的三類型工作，共通點是需要有強大的熱情才能夠支撐，但能夠從事自己抱有熱情的工作，不是一件很幸福的事嗎？

【延伸閱讀，更多各行各業評價】

女生最想嫁10大職業 公務員、律師榜上有名 醫生居然只屈居第二

+ 26

兼職｜有心賺外快 當外賣員非首選？網民稱「這職業」好賺又缺人