中年人「一原罪」註定人工低？日本加薪獨厚Z世代　或為時代縮影

日本職場整體起薪和薪資調整顯著回升，然而，大多數加薪集中在年輕員工身上，邁入中年的「冰河世代」看得到、吃不到，陷入薪資成長緩慢和職業發展停滯的困境。



近年來，在日本通膨率2年來維持在超過2%的背景下，日本職場整體起薪和薪資調整自2022年以來有顯著回升，2024年第一季的平均薪資成長超過5%，為歷史性的漲幅。

然而，儘管成長數字亮眼，事實上，大多數加薪集中在年輕員工身上，這群已邁入中年的「冰河世代」看得到、吃不到，陷入薪資成長緩慢和職業發展停滯的困境，難以跟上年輕世代的薪資步伐。

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Z世代薪水增長幅度最多，冰河世代

日本經濟學家比較勞動省公佈《薪資結構基礎調查》2019至2024年間的各年齡層薪資變化，結果發現，20至24歲的Z世代新鮮人薪水增長最多，達到10.3%，到了冰河世代增長幅度急遽下滑，40至44歲則僅增長0.1%，45至49歲增長了2.1%，甚至50至54歲的群體有3%的下降。

而55至59歲的群體雖然有4.9%的成長，但經濟學家指出，和前幾個年齡世代相比，這群人的晉升與薪資調整來得更晚，整體而言，薪資金額仍是走下坡，顯示不同年齡世代間的薪資差距正逐漸擴大。

綜觀數據來看，40至54歲左右的冰河世代，是職場中最不利的群體，原因就出於這一代人在1993至2004年的「就業冰河期」進入職場。當時正值日本泡沫經濟破裂，就業市場嚴峻，許多公司大幅裁減招募名額，很多人不得不從事較差、不穩定且非正式編制的工作，拿着低廉的薪資維生，因此也被外界稱作為「失落的一代」。

經濟學家進一步指出，如果求職時的就業環境不好，就會成為人生難以逆轉的轉折點，決定了一個人的終身收入。這樣的問題時至今日仍存在，冰河世代無法擁有與年齡、能力相應的的工作，未來前景也難有保障。

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冰河世代的雙重困境：缺乏晉升機會、不穩定收入

冰河世代的挫折不僅出於薪資增長緩慢，還有職位升遷的阻礙。由於經濟泡沫期間招聘的老員工牢抓高層職位不放，加上近年來興起延遲退休年齡的趨勢，都使得冰河世代員工的晉升機會難如登天，不易在職場上得到足夠的發展空間。

「我在30多歲時是非正式員工，當時只想着生計。」一位40多歲的東京出版公司員工說道。另一名員工表示，初出社會時就面臨工資低、升遷緩慢的處境，「我20多歲的年收入，很明顯比現今同年齡的人少了大約100萬日圓。」

此外，冰河世代的工作經歷往往較為有限，在中期轉職時缺乏競爭力。根據調查，40多歲男性的職位變動率為5.4%，低於30多歲的7.7%，而即便轉職成功，這代人的薪資增長率也比Z世代員工來得低，進一步導致他們累積資產的能力。

《日經亞洲》數據指出，2003年至2023年間，在40多歲的群體中有14%的人的財產少於100萬日圓，不只退休生活面臨入不敷出，對日本的社會福利系統也可能造成嚴重負擔。

在社群平台X上，也充滿冰河世代負面情緒的評論，例如覺得「冰河世代被拋下」、「至少讓我們活得有養老金」，有人更哀嘆，長期身處無法獲得回報的工作，而且退休前景黯淡，他們只能一直成為「他人成功的墊腳石」。

專家建議，若要改善這一情況，必須重新審視企業以年齡為基礎的薪酬體系，引入更多基於員工表現的評等制度、擴大無年齡歧視的就業方式等，重新燃起冰河世代的職涯希望。

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