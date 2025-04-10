人工低卻身兼多職、受老細氣！他憤而辭職老細才知「甚麼叫後悔」

真的要失去後才懂得珍惜？一名網友表示自己曾一人多工，但月薪僅台幣27K（約港幣6,400元），直到被氣到離職後，上司才後悔稱「現在27000元根本找不到像她一樣好用的了！」意外引起討論，更有人驚爆，自己離職後公司得補上7個人力才能做完相同份量的工作，令人感嘆。



工作條件差還要受老細冷嘲熱諷，確實沒有再留下去的理由：(按圖了解)



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一名網友在Dcard發文表示，先前曾在一家公司擔任電話客服，但工作需要同時接電話，紀錄來電資訊、外撥、發簡訊、收信等，加上源源不絕的電話，忙到完全沒有喘息空間，「有時都要把電話拿掉才能防止下一通電話進來」，甚至假日只有2人上班，月薪才27K，是非常硬的工作。

直到他因為上司多次冷嘲熱諷，終於受不了辭職後，才在近年聽到前同事透露，因為工作要求高、壓力大，還要受氣，好不容易徵到人也做不久，公司每一兩個月就要徵人，上司才感嘆「他們現在才知道當初的我有多麼好用」，因為他從來不遲到早退，幾乎0失誤還工作速度快，「現在27000根本找不到像我一樣好用的了」。

他聽聞之後也忍不住寫下「真不知該笑還是該哭，我是好用的奴才吧」。

辛酸經歷引起許多低薪網友的共鳴，紛紛留言：

・「我曾經也是好用，我走了一年後，公司該補的人也補齊了，三個」

・「有聽過以前能力強的抵過現職3人，但能給的薪水也就普普通通留不住人，偶爾聽到資深說以前那位能怎樣，現在的人沒辦法」

・「我！我離職了，然後公司找了2個正職一個兼職補我的缺」

・「我已經離職三個月了，前公司的人還一直來問我要不要回去，因為找的新人要不是面試後覺得不好不想來，就是來上班幾天說不習慣跑走了，到現在還沒找到人，這時候前公司才知道我以前多好用」



另外有一名女網友分享自己經歷，上份工作需要開堆高機、出料、寫出料單、打樣、對接客人，幾乎包了整個工廠的工，但卻因為老闆不合理的要求還怒罵三字經，讓她越想越氣決定離職，結果前同事告訴她，在她走後不到一個月公司亂到不行，「畢竟只有我摸機台摸得最透徹，後來聽說補了7個人來做我的工作」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：超耐操員工被氣到離職…慣老闆後悔了！最扯經歷曝光「找7人扛她1人工」公司大亂】