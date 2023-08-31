辭職要大大聲周街講？同事眼中你確是有型　但誰知未來會否有代價

大家有沒有發覺，辭職是一件很有型的行為？在社交媒體上公佈「我辭職了！」通常都會得到很多讚好和恭賀說話。今天半宅職薯就和大家討論「大聲離職」這個現象。



何謂「大聲離職」？

簡單來說，「大聲離職」（Loud Quitting）是指員工在辭職時公開而且強烈地表達對於公司的不滿和離職意向，並通常透過社交媒體表達，散播對工作的消極態度，公開表示自己正在找其他工作，以引起關注和討論。

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為甚麼離職會博得掌聲？

大聲離職通常都會博得喝采與掌聲，朋友爭相恭賀而且讚好，甚至乎表現出羨慕的態度，這其實都有原因的：

首先，不少打工仔心底裏都希望離開現在的工作，逃到一處自由的空間，以找回自己，實現美好理想的生活，或者最少獲得工作與生活平衡，但礙於經濟條件或種種制肘而無法實現離職的夢想。所以當見到有同事大聲離職，便把自己心底的願望投射於他身上，並給予掌聲。

另一方面，大聲離職者通常勇於道出工作上的不公或者黑暗面，相等於為留下的同事發聲，改善他們日後的工安排和待遇。故此大聲離職者某程度上是扮演一種英雄角色。

大聲離職很有型嗎？

作為一個管理人員，我當然不希望團隊出現大聲離職的情況，因為這樣會動搖軍心，傷害士氣。

而且離職這舉動是有傳染性的，一個人員離職會激起其他人員離職的想法。當一個小團隊有兩個或以上的人離職，留下的同事便會想：這麼多人離職，一定有很好的原因，公司一定有一些不妥，那麼如果我留下便笨拙了，所以我也應該離職。

又或者這樣想：和我感情要好的同事也離開了，我留下也沒有意思，所以我也應該離職。

而事實上，在打工仔角度，離職確實是一件很有型的事：工作再不需那麼上心，只帶驅殼上班上司也沒有我辦法，甚至乎上司會低聲下氣求我，希望我不要生事……等等，你說是不是很有型呢！

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我也會對離職的朋友說聲恭喜

我身邊的朋友偶然也會離職。當他們告訴我已遞辭職信的時候，我真的不知怎樣反應才好。

如果說一些負面說話，例如：

「你現在前路茫茫，怎樣解決三餐？」；

「你在現在這個市道突然辭職，很難找工作啊！」；

「你現在辭職，那麼幾年來的工作表現豈不是浪費了？」

……諸如此類的說話，一定大煞風景。所以倒不如說一些正面的說話，恭賀他有勇氣脫離現狀，並希望他早日找到心儀工作。

有型的代價

當然，大聲離職並不是沒有代價的。每一間公司，每一個僱主，都會擔心員工在離職前後散播負面情緒或者「唱衰」公司。而「唱衰」上一份工的人，很可能也會「唱衰」下一份工，那麼叫下一任僱主怎能放心聘請他？

再者，被「唱衰」的僱主日後收到這位離職員工新僱主的資歷審核（reference check） 時，會否筆下留情，也是未知之數。

結語

從另一個角度想，一位員工如果是對公司有重大貢獻的話，他的離職已經是對舊公司最大的懲罰，無需再多言；反之，一位員工本來已經聲名狼藉，離職時再口出惡言，在旁人眼中則更似一個失敗者。

好來好去，給別人留下一個大方且負責任的印象，不是比為爭一日之氣而破壞長遠關係更加好嗎？

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