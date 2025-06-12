蓋茨稱醫生、教師最快「10內被AI取代」！3行業卻能在變革中倖存

微軟創辦人比爾．蓋茨（Bill Gates）早前在接受《今夜脫口秀》（The Tonight Show）主持人吉米．法倫（Jimmy Fallon）專訪時，分享了他對人工智慧（AI）未來發展的看法。他預測未來十年內，AI將深刻改變人類的生活和工作方式，並可能取代大多數人的職業，甚至包括過去被視為高度專業或鐵飯碗的職業，如醫生和教師。



最快被AI取代的職業「10年內就會淘汰」！比爾蓋茨曝剩3工作有救

根據《CNBC》和《紐約郵報》等媒體報道，比爾．蓋茨表示，儘管當前專業知識仍然由人類專家提供，未來隨着AI的快速發展，這些服務將變得免費且普及，無論是醫療建議還是教育輔導。蓋茨將這個新時代稱為「自由智慧」（free intelligence），他認為AI技術將觸及生活的各個層面，從先進的藥物和診斷到隨時可用的AI導師和虛擬助理。

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然而，比爾．蓋茨也指出，儘管AI將取代許多工作，但某些類型的職業可能永遠不會被AI取代，例如人們不會願意觀看機器打棒球，因此有些工作仍將由人類來完成。並提到，製造、運輸和農業等領域的問題，隨着時間的推移將逐漸被解決。

在比爾．蓋茨看來，AI革命將影響各行各業，但有三種職業能夠倖存：

1. 程式設計師

比爾．蓋茨認為，儘管AI在生成程式碼上取得了顯着進展，但它仍然缺乏創建複雜軟件所需的精確度和解決問題的能力。因此，人類程式設計師在除錯、改進和推動AI發展方面仍然至關重要。

2. 能源專家

比爾．蓋茨指出，能源領域的規模和複雜性使得AI無法完全管理，無論是石油、核能還是可再生能源。儘管AI能協助提高效率和分析數據，但在人類專業知識和決策過程中，AI無法取代能源專家。

3. 生物學家

比爾．蓋茨認為，儘管AI可以協助醫生診斷疾病並分析大量數據，但生物學家，特別是在醫學研究和科學發現領域，依然需要依賴創造力、直覺和批判性思維，這些是AI難以模仿的特質。他強調，生物學家在推動醫學和理解生命的複雜性方面仍然發揮着關鍵作用，AI只是他們的強大工具，而不是替代品。

比爾．蓋茨多次在訪談中強調，AI的進步帶來了巨大的機會，但也意味着許多工作將面臨挑戰，尤其是那些被認為是高度專業的職位。而隨着AI的普及，我們或許能夠減少工作時間，每週只需工作兩到三天，並有更多的時間投入到非工作活動中。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：最快被AI取代的職業「10年內就會淘汰」！比爾蓋茨曝剩3工作有救，醫生老師都不保】