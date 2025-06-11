如廁聽見同事「想逼她離職」！新人心寒兼無助　網民親授應對方法

職場中遇到同事排擠，會選擇裝不知道還是正面對峙？一名剛到新公司1個月的女網友曝，在公司上廁所時意外聽到同事正討論，如何讓她自願離職，原因竟是因為工作上手慢引來不滿，令她既驚恐又不知所措。



該名女網友在Dcard發文透露，自己剛進公司1個月，接替了上一位做了5年離職同事的工作，不過內容繁雜，因此暫時分配給其他員工。然而當事主剛入職2個禮拜時，同事就不滿她僅能接手30％的工作量，導致他們需額外煩惱，甚至加班到很晚，更是要求在1個月內熟悉，接手全部的工作。

時間到了某天中午，事主在公司上廁所時意外聽到同事對話，內容正抱怨她已經入職1個月了，卻仍無法幫他們分配工作，造成許多困擾。最令人驚訝的是，那些同事竟在討論如何讓事主自願離職，「但她們害怕職場霸凌我不會離職，因為她們覺得我沒有玻璃心、性格很硬，聽到她們說想用手段陷害我離職，讓我覺得很驚恐……」

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文章一出吸引逾百位網友討論，有人認為事主應正面對峙：

・「在工作群組發言說，某人跟妳說有人想要陷害妳讓妳離職，這樣不用多久，在廁所討論的那些人就會因互相猜忌，最終分崩離析」

・「當下應該直接開廁所門讓他們難堪」

・「你當時應該錄音+錄影然後發到公司群組的」

・「等下個機會躲廁所錄音，給老闆聽」



另外，也有網友勸事主趕快離開不好的工作環境：

・「離開，讓他們工作量增加」

・「離開之後記得發一封離職原因mail到全公司」

・「若薪水不高我會選擇離職，愛做都給他們做，離職不是稱他們的心意，而是待在這種地方浪費時間、消磨心智，若薪水不錯想繼續待，可考慮跟上司反應，看上司願不願意好好處理」

・「你如果真要離職又不甘心可以去跟上司提出你要離職，被問理由就說在廁所聽到有人說要把你搞到離職你很害怕不敢待，上司逼問你是誰妳再害怕地說出來，如果他們有被處理，就等處理後一陣子再離職，理由是有心結還是害怕。」



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