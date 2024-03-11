太恐怖！女生請病假家中休息　醒來驚見老闆站在床前「接她上班」

平時難免會感到身體不適，向公司請病假在家休息，不過外國一名女子，某天請病假在家時，睡醒睜開眼竟發現老闆就站在她床前，嚇得她當場一動也不敢動。這段驚悚經歷曝光後，吸引高達六百多萬人瀏覽。



該名女子米許（Mish）在抖音平台上分享一段恐怖經歷，她透露自己目前與室友合租一間位在距離上班餐廳15分鐘路程的地方，某天醒來後因為覺得狀態很糟，腸胃不舒服，所以向餐廳請假在家休息。然而當天室友出門時忘了鎖門，結果當米許睡醒時一睜開眼，竟看到自己的老闆就站在床前，嚇得她花容失色。

米許想到這段經歷仍餘悸猶存，「他就站在床頭前向我揮手說，知道我今天身體不適，特意來接我上班」，儘管老闆表示，進門前有先敲門和打招呼，但無人回應他才走進來，當時米許也明確表示「這樣的行為並不恰當，請你離開」，而老闆聽完也沒說甚麼就走了。

事後，米許表示雖然老闆當時就離開了，但沒過多久她就以別的理由被餐廳開除。事件曝光後，引起網民們熱議，許多人都被嚇得目瞪口呆，同時也擔心米許的人身安危，紛紛表示：

．「老闆難道不覺得自己有問題？建議你最好報警」

．「這是犯罪吧？他為甚麼會出現在你家」



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