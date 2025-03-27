新工初報到應怎做？留意「5件事」先跟「這同事」熟絡有助適應

每個人都有第一天上班的日子，而一個好開始，奠定了你在這間公司的前途。今天半宅職薯就和大家分享五個第一天上班應注意的事項，助你有個好開始。



處理好以下的事情，你的新工作定必也會更容易上手：（按圖了解）



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老細的正式訓示

很多老細都喜歡在你第一天上班時，給你一個正式訓示，說清楚公司的規矩和期望。而通常，他的要求是較實質執行水準為高的。

為甚麼呢？因為每一個新人都是一個新希望，希望他以更符合規矩的方式做事，正面影響已經「做壞手勢」的舊同事。再者，第一天設定高要求，之後才放鬆，你便會感到皇恩浩蕩。

在訓示的時候，如果你能夠一面留心聽一邊做筆記，那便算是表現優異了。

找同事當「扶手棍」

老細通常不會親自教你日常工作流程，教你的，通常是和你同職級的同事。所以第一天上班，你必須盡快找到一位同事充當你的「扶手棍」，助你工作盡快上手。

你千萬不要直接要求別人教你，卻應主動問一位看來沒攻擊性的同事有甚麼可以幫他做。他見你這麼友善，自然樂意教導你。

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認識同級 Old Seafood

也許你很討厭職場中的 Old Seafood，但你也應知道他們能夠生存下來，必然有一些過人技能，例如清楚老細口味和底線。

一杯珍珠奶茶，兩件蛋撻，便足以令他們把所知給你全數教導，你說是不是很著數呢？

和同事一起午飯

你絕對有必要和同事一起午飯，因為這是交流公司小道消息，了解其他人手上工作，知道公司大方向的場合。

你可以問你的扶手棍：「大家是不是會一起吃午飯呢？我也加入可以嗎？」，卻千萬不要自我中心的說：「我想你和我吃午飯，最好去甚麼甚麼餐廳。」

放工要依依不捨

第一天上班通常不會太多工作，很大機會可以準時下班回家。但你千萬不要輕鬆又飄逸的準時「彈閘」離開，卻應該先表現得依依不捨，問身邊的同事還有甚麼可以幫他做。

直至同事們都叫你「快點回家吧！」，你才表現得依依不捨，心有掛帶的離開公司。

結語

看到這裏，你會發現返新工要表現的主要是積極和謙虛的態度。良好態度可以令上司老細給你更多機會以及對你更寬容，而良好態度又沒有成本的，那麼何樂而不為呢？

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