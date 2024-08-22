行事低調被同事「屈」想辭職！OL有口說不清　嘆該否真的要遞信

職場上與同事相處之道一直備受關注，有位內向的女網友表示年長同事態度咄咄逼人，令她無從所適。



有位內向的女網友表示年長同事態度咄咄逼人，令她無從所適。（Canva）

不少新鮮人剛出社會所煩惱的第一件事，便是該如何與職場前輩合作、相處。對此，一名網友就發文抱怨，公司同事都是能當自己爸媽的年紀，且其中一名同事竟擺出看穿人的姿態，認定事主的行為就是想離職的前兆，而直接向她攤牌問道「甚麼時候要走？不要再裝了」，甚至拉着一群人一起閒言閒語，讓她困擾不已猶豫是否真該辭職走人？引起不少網友熱議，更釣出一票過來人分享親身經驗。

一名網友在社群平台《Dcard》上發文表示，自己今年22歲，而周遭同事則一個個都是能當她爸媽的年紀，「有一個50幾歲的同事問我甚麼時候要走？不要再裝了，你很想離職對不對？他說看我的行為就知道了」；她透露，自己確實曾有離職念頭，但自認能力不足，離職恐不容易找到好機會，所以並未真有打算，也猜測或許是僅於上班時間出現在座位上，且平時不常與同事打交道，才導致荒謬言論傳出。

該網友表示，自己只想把工作做好，然後準時下班領薪水，再加上個性內向，不會主動認識新朋友，因此不想在職場上有過多的社交互動，畢竟是來賺錢而非交友，沒想到這些舉動看在同事眼中竟一致誤會成「她想離職」，而整日閒言閒語的談論，甚至疑似想逼她走人，令她十分無言，不知是否該離職比較好？

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貼文曝光後，隨即引起網友熱烈討論，也引來許多過來人紛紛表示同感，指出不少人都會認為安靜的人等於想離職：

．「滿多人覺得安靜的人=會離職，殊不知我們只是想把工作做好，不想搞一堆有的沒的」

．「我公司也是，安靜不想交際的人也是會被說話」

．「之前做一個傳統產業，除了休息時間都要顧機台；我們一個大媽組長問我為甚麼不跟大家交流？」

．「我剛入職的時候也是被經理問說：你平常都很低調喔！這樣很容易被人遺忘欸」



此外，也有人則建議，事主別理會這些謠言，才不會影響工作情緒：

．「不要離！那些人左耳進右耳出就好！」 ．「他們不過是一群沒甚麼成就的老人罷了，他們的話就當放屁，放完就忘了，無須放在心上」

．「上班完成工作量，下班努力生活充實自己的能力才是正常的吧！」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：被同事問是不是想離職怎麼辦？她不想社交被年長同事逼走人，OL崩潰：只想安靜領薪水】