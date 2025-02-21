沒做錯就別說「對不起」！9種說話習慣會矮化自己、破壞專業形象

我們都想要說話給人充滿自信的感覺，先不說這樣更容易說服別人，最起碼看起來專業感十足。然而，有一些用語如果不注意，在你心中百分百肯定的事實，講出口時只剩七成，等到對方耳朵，可信度已經所剩無幾⋯ 以下我們列出9種常見的不專業說話習慣：



以下的說話習慣說是無傷大雅，但卻會影響別人對你的評價：（按圖了解）



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1.「我想」

業務：「上司，你還有事要交代嗎？我要出去拜訪客戶了。」

上司：「我想應該沒事吧。」

到底是「有事」，還是「沒事」？如果確定沒事，就直接回「沒事，趕快出去吧」不就好了⋯⋯

2.「對不起，我無法道歉。」

業務：「對不起，來打擾您了，看您很忙。」

客戶：「啊，你不是因為有事，專程跑一趟，幹嘛道歉？」

除非符合「真心想和人道歉」或是「錯誤發生，責任在你」，否則不要隨意說「對不起。」

3. 含有自我貶損意味的開場白

「我不想這麼直接，可是⋯⋯」

如果講出來的話，自己會覺得不好意思，那就不要說了。否則，對方也會有「那你幹嘛說？」（矯情）的感覺。

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4. 含有自我貶損意味的結尾

醫生：「你開刀時，要注意 1、2、3⋯點小細節，還有⋯。天阿！我竟然知道這麼多。」

實習生心想：「希望她知道自己在幹嘛⋯」

有些人習慣在話語結尾加一些贅詞，像「我不知道拉」，即便說話者是經驗豐富的醫生也不例外。但這只會讓聽眾，誤以為說話者「不相信自己講的意見或知識。」

5. 含有自我貶損意味的附加問句

「這樣分配工作蠻公平的，不是嗎？」

這個答案我們不知道，是你要告訴我們公平不公平。如果確定公平，就不要加問句了。這樣只會讓我們誤以為，你對每份工作份量的了解不足⋯⋯

6. 咒罵語言詞彙

「X，你是 XX 嗎？這裏應該這樣做吧？」

情緒激動時，很容易想到甚麼就說甚麼。尤其在香港，X 常常只是語助詞。但先不說，髒話會讓對方覺得沒面子。對個人形象，專業形象也都是一大傷害。

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7. 虛字贅詞

「嗯⋯嗯⋯我覺得應該要這樣做。」

最常出現在簡報者身上，一些像「嗯、噢、這個、那個、好嗎⋯⋯」的贅詞，只會讓聽眾失去耐心。記得，說話停頓就停頓，這樣的空白有助於吸引聽眾注意力。

8. 用「你」而不是「我」開頭的句子

「你應該這樣做！」

言下之意，是指我做錯了，需要這樣修正？用「你」開頭，會讓話語充滿攻擊性。如果換成「我」或「我們」，感覺會差很多，「我們」一起來比較下表看看？

9. 性別歧視語言

「Girl. 幫我倒杯咖啡好嗎？」

Girl、Lady都是女生，但哪種更讓人感覺有禮貌？其他還有像寶貝、小姑娘、親愛的、蜜糖、辣媽、公子哥、大隻的等...一系列你以為感到親切，但實際上卻暗示「不對等」 的用詞。

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