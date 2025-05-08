巴菲特退休｜堅守5大投資原則多年！「一原因」2016年才買入蘋果

股神巴菲特宣佈卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）行政總裁職務，結束其數十年領導生涯，成為投資界一大焦點。《商業內幕》曝光巴菲特職涯中5個啟示包含：投資企業而非股票、投資你了解的東西、警惕FOMO、現金為王及制定並堅持投資計劃。這些原則如何幫助投資人建立長遠財富？巴菲特以時間、紀律與複利為核心，這三大成功關鍵展現巴菲特穩健致富之道。



「股神」巴菲特以下的5大理財原則，你也能做到嗎？（按圖了解）



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1. 投資企業而不是股票

巴菲特成功關鍵之一，在於將自己視為長期企業主，而非短線炒作的投機者。他曾於1996年致股東信時表示：「如果你不打算持有一檔股票十年，那就連十分鐘都別持有。」這提醒投資人，購買公司股票即成為股東，必須深入了解企業獲利模式、經營團隊、品牌實力及競爭優勢。這種長遠眼光與基本面分析，成為巴菲特長年獲利的重要基石。

2. 投資你了解的東西

巴菲特與合作夥伴查理．蒙格推廣「能力圈」（Circle of competence）概念，強調投資人應將資金投入自己熟悉的產業與公司。他長期避免科技股，因認為難以精準評估產業價值，直到2016年才買進蘋果公司（Apple），並視之為高顧客黏着度品牌。巴菲特建議，勿因媒體熱炒比特幣或AI產業而盲目跟風，應堅持了解並掌握的領域，拒絕追逐市場熱門題材。

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3. 錯失恐懼是最大的敵人

FOMO（錯失恐懼）常成為投資人最大敵人，巴菲特以「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪」為策略。2008年金融危機期間，市場因「雷曼兄弟」倒閉陷恐慌，巴菲特反而在此時投資「高盛」50億美元，購買年息百分之十的特別股，至2011年高盛回購前，波克夏已收取12億美元股息，展現逆勢操作的成果。

4. 現金為王

現金為王亦為巴菲特核心理念之一。他認為，投資人無需時時將資金全數投入股市，當市場缺乏值得買進的標的時，保有現金可於下跌時逢低佈局。巴菲特曾說：「訣竅在於，當沒事可做時，就甚麼都別做。」這種謹慎且耐心的態度，讓他能在適當時機把握機會，降低風險。

5. 制定計劃堅持到底

巴菲特強調，制定計劃並堅持到底是致富關鍵。他並非一夜致富，而是99%財富於50歲後累積。時間、紀律及複利是他成功三大要素。巴菲特也建議，避免高利率信用卡債，養成早期且定期投資習慣，搭配穩健理財，才能長遠累積財富，實現穩健致富之路。

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