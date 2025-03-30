窮人為何一直窮？《富爸爸》作者「4個字」解釋　嘆：學校教錯了

全球暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）於早前在社群平台X發文，討論窮人為何依然貧窮的原因。他指出「FOMM」（Fear of Making Mistakes，害怕犯錯）是窮人貧窮的主要原因，而非「FOMO」（Fear Of Missing Out，害怕錯過）。羅伯特清崎認為比特幣是歷史上最大的致富機會，但擁有FOMM心態的人會錯失這個機會。



羅伯特清崎在文中提到，當比特幣價格可能突破20萬美元（約港幣156萬元）時，擁有FOMM（Fear of Making Mistakes，害怕犯錯）心態的人會感嘆「比特幣太貴了」，進而錯過這個歷史性的致富機會。

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他建議大眾應該傾聽並學習他所關注的人的觀點，包括創業家Jeff Booth、比特幣大戶美國軟體公司微策略（MicroStrategy）的共同創辦人Michael Saylor等人，然後再聆聽批評比特幣人士的意見。

羅伯特清崎強調，現今最重要的金融教育已經不再來自傳統學校或華爾街，而是在YouTube等平台上免費取得。他認為學校往往灌輸「犯錯的人很愚蠢」的觀念，但實際上犯錯是學習的一部分。

他以嬰兒學走路為例，表示如果嬰兒因為害怕跌倒而不去嘗試，就永遠也學不會走路。羅伯特清崎呼籲大家要擺脫FOMM的心態，善用YouTube等免費資源來獲得寶貴的金融知識，並勇於嘗試和犯錯，才能在財富之路上不斷成長。

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