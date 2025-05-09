ChatGPT教學｜想整韓式證件相？即睇指令教學　免費版1分鐘即搞掂

近日ChatGPT大躍進，GPT-4o能夠更精準的生成出圖片，過去多指、關節不流暢的問題也都得到大幅度的改善。很多人就跟風用ChatGPT做吉卜力風格照、Line貼圖、公仔盒等等。不過，其實ChatGPT也可以做出韓式證件照，想要拿去面試，或者放社交平台大頭貼都很適合。



ChatGPT生成韓式證件照指令教學

《風傳媒》編輯對ChatGPT下的指令如下：

「幫忙將照片轉換成韓式證件照，照片比例照片比例2：3，並換穿米色西裝外套，照片中的各項比例須維持不變，背景為白色，請幫我上自然的淡妝，去除黑眼圈」



ChatGPT生成韓式證件照指令教學！免費版1分鐘快速產出，還能修容上妝。（風傳媒授權使用）

特別提醒大家在挑選照片時要選露出眉毛、耳朵的，比較能符合證件照的規範。不過，還是要提醒大家，如果是要用在護照等重要證件上，還是盡量要與本人相符不要過度修圖，為了辨析本人，護照上、簽證上的五官比例也要精準，但是用AI生成包含了許多它的想像空間，所以重要證件想使用還是要三思。

除了證件照，也可以做形象照：

「幫忙將照片轉換成韓式形象照，並換穿米色條紋西裝外套，照片中的各項比例須維持不變，背景為淺棕色，請幫我上自然的淡妝，去除黑眼圈」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：ChatGPT生成韓式證件照指令教學！免費版1分鐘快速產出，還能修容上妝】