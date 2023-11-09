不甘面試失敗！女生出奇招竟獲見工機會 連面試官也驚訝再見到她
撰文：TVBS新聞網
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好不容易找到心儀的工作，但面試失敗怎麽辦？一名女網民分享，9月到某車商面試，結果沒有收到任何消息，但因為太喜歡這份職缺，於是換了一張大頭照後再次投履歷，而她也再度獲得了面試機會，不過後續面試官的反應卻讓她感到不安，認為這次成功的機率應該不高。
能讓事主這樣再獲面試機會，那公司的HR也實在不專業吧！（按圖了解）
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女網民在Dcard發文分享，9月去一家車商面試助理職缺，並被公司發了無聲卡，但該公司的工作時間和地點都讓她非常滿意，所以不死心的換了履歷大頭照後再投遞一次，怎料竟又收到面試邀請。
這位女事主透露，面試當天主管一眼就認出她，直接傻眼「你不是來過了？」雖然後續還是正常面試流程，但這次結束後對方特別表示「一個禮拜內有沒有上都會跟你聯繫」，讓她懷疑自己的做法使對方感到不耐煩，直言「這樣上的機率應該不高對吧？」
貼文曝光後，不少人大讚事主積極爭取工作的做法：
．「換張大頭照再面試一次，也算是人才了」
．「哈哈哈是我會錄取欸如果條件還行的話」
．「明知道你面試過還發第二次面試邀約是公司不細心錯在先吧？第一次發無聲卡也很沒禮貌啊，真的很想去那間公司上班積極去爭取我覺得也沒什麼不對，而且才第二次而已又不是說三次以上」
但有網民認為：
．「我應該也會傻眼」
．「如果是我也覺得妳很煩，拒絕一次了怎麼覺得第二次會錄取呢」
．「真的夠傻眼，第一次就沒有錄用了，換頭貼難道就會錄取嗎？」
不過也有人覺得，重複面試代表公司不夠細心：
．「人資很雷，主管沒禮貌，或許這不是最好的選擇，多看看其他職缺吧！」
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