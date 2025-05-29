常捱夜工作！35歲男腦出血昏迷15天 中醫稱「這黃金時段」要入睡
撰文：TVBS新聞網
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中國一名程式設計師，早前因腦幹出血陷入昏迷整整15天，關鍵原因與他長期熬夜有關，忙於工作凌晨才休息，讓他賠上了健康。有中醫師提醒大家，黃金睡眠時間就在晚上11時許至凌晨3時許之間，才能修復身體、達到最佳狀態。
經過捱夜的他，竟腦出血昏迷了半個月：（按圖了解）
根據中國媒體《大象新聞》報道，35歲的吳姓男子來自浙江杭州，是一名月薪人民幣3萬元（的程式設計師，工作壓力極大。而吳男平常習慣凌晨1至2時許才入睡，卻要在早上7時許起床上班，因長時間熬夜，吳男去（2024）年7月底開始出現四肢麻木、無力症狀，並在短短一個月內惡化。
報道中提到，吳男腦幹出血5毫升、昏迷了15天，醒來後暫時靠輪椅代步，持續復健、重新學走路，如今身體狀況已恢復不少。吳男目前仍無法返回職場，因還有一名年僅5歲的女兒，家中經濟重擔全壓在妻子身上，吳男妻子表示，接下來將考慮去擺攤賺錢。
另據，《健康時報》報道，針對吳男的案例，一名中醫師說明，成年人保命的最好方式就是睡覺，晚上11時許至凌晨3時許之間是黃金睡眠時間，最晚不要超過午夜12時許，且最好能維持在7到8小時。中醫認為，子時（晚上11時～凌晨1時許）和午時（中午11時～下午1時許）是一天中最適合睡覺的時間，能快速幫助人體修復損傷、養精蓄銳，達到最佳狀態。
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