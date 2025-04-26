休息分「3層次」不只得睡眠！實踐「3原則」避免身心長期過勞

「休息」看似簡單，卻是許多人最忽略的一課，白天的高壓工作、無止境的會議，以及不間斷的情緒拉扯，讓我們常覺得日子像跑步機，一停下就有罪惡感；休息不是偷懶，而是身心運作的必要條件，甚至是大腦最需要的「補給站」。



休息不是偷懶！主動休息提升大腦效率

休息從來不是多餘的，在蔡宇哲與蔡佳璇的《好好休息》書中提到，腦科學研究證實，當我們主動休息時，大腦不僅恢復體力和精神，還會啟動一系列的重整、強化與準備機制，為下一步行動打下基礎；有趣的是，這些作用往往在我們不自覺時進行，如果休息得當，大腦才能恢復運作效率，猶如電腦重開機，將背景程式清理乾淨，重新運行；書中提到，無論多忙，睡眠始終是最重要的休息，成年人應保持每日7至9小時的睡眠，才能為身心健康奠定基礎。

反之，長期缺乏休息且持續高強度耗腦的人，大腦就像進入「省電模式」，只能勉強維持基本功能；在需要複雜思考或高壓工作的情境下，麩胺酸等物質會逐漸累積，進而導致決策力下降、精神渙散，甚至出現倦怠感，這些現象並非單純的心理作用，而是大腦生理機能發出的警訊。

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甚麼是完整的休息？

許多人以為只有睡眠才算休息，其實不然，真正的休息分為三層次：

微休息

每工作一小時起身活動5到10分鐘，喝水、伸展、與同事聊幾句，這些短暫的「補給站」能中斷緊繃，讓精神稍作喘息。

休息

每天安排20到30分鐘的小睡、散步或是運動，例如午休時閉目養神，或下班後慢跑舒展，幫助身體恢復精力。

夜晚睡眠

每晚7到9小時的充足睡眠，是讓大腦徹底重整的關鍵；腦科研究指出，良好的睡眠能降低失智風險，並提高日間的反應速度與專注力。

如果僅僅依賴夜晚的睡眠，而忽略白天的微休息與休息，壓力可能在無形中累積，讓人陷入失眠或長期疲憊的惡性循環；休息之間的互補關係，猶如馬拉松比賽中的補給站，缺一不可。

追劇和打手遊不是休息！掌握這3個回復心力的關鍵技巧

在忙碌的現代生活中，我們常以為努力工作便能帶來成就，但事實上，過度工作只會讓效率下降，甚至容易因疲憊犯下更多錯誤；休息並非浪費時間，而是讓大腦重新組織資訊、模擬未來的行動路徑，幫助解決問題更加準確快速，以下是書中提到的三個回復心力與腦力的實用原則，幫助你在忙碌生活中找回平衡。

原則1：將注意力從工作或其他消耗心力和腦力的事物中分離

休息的關鍵是遠離讓你筋疲力盡的事物，如工作、學業或複雜人際關係，短暫抽離是必要的；舉例來說，出國旅行卻心繫工作，甚至帶着筆電隨時待命，這樣的「假期」無法真正放鬆，真正的休息是擺脫牽絆，為自己留出喘息空間。

原則2：休息時選擇不會耗費太多腦力且帶來正向療癒的活動，讓心靈平靜

放鬆並非追劇或打手遊，因為這些活動會佔用你的腦力；真正能恢復心力與腦力的活動需符合兩個條件：不過於消耗腦力，並能帶來內心的平靜與愉悅，例如聽輕音樂、散步、或閱讀輕鬆的書籍，既能舒緩情緒，也有助於身心恢復。

原則3：要讓自己的注意力完全投入當下

書中提到，唯有專注於當下，單純享受過程，才能真正放鬆，否則不僅會影響休息品質，還可能增加壓力；例如，閱讀小說時，能全身心沉浸於故事情節，但一邊讀商業書籍時，容易一邊思考工作策略，無法好好讓身心休息。

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