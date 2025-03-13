預繳壽命來賺時間？慣性捱夜可致8大惡果　變肥變醜更易疾病纏身

「熬夜，你熬的不是夜，你熬掉是自己生命」，台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒指出，一個人即便不煙不酒，注重飲食健康，但只要熬夜，就會使得身體加速崩潰。



黃軒以方大同英年早逝的新聞為例，提醒大家「熬夜的代價遠比你想像得更可怕」。他直言，熬夜不是本事，而是在燃燒生命，每一次熬夜都是在加速身體機能的崩潰，甚至可能為未來埋下嚴重的健康隱患。

別以為「捱夜」是在賺取更多生活時間，其實這只是在透支你的健康：（按圖了解）



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黃軒列舉8大熬夜惡果：

1. 體重失控，發胖無法逆轉

熬夜會影響體內荷爾蒙分泌，讓人感到異常飢餓，導致暴飲暴食。同時，人體在夜間的代謝率會下降，此時若進食高熱量宵夜，不僅無法有效消耗，脂肪也容易囤積在腰腹，讓人形成易胖體質。

2. 免疫系統崩潰，疾病找上門

黃軒指出，連續三天睡眠不足，身體的免疫細胞活性會下降70%。這意味着人體防禦機制變弱，更容易感冒、生病，甚至出現腸胃功能失調。長期熬夜者還可能出現慢性發炎，讓身體長時間處於亞健康狀態。

3. 皮膚狀況惡化，顏值急劇下降

熬夜會導致膠原蛋白加速流失，讓肌膚變得暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題也接踵而至，讓人看起來比實際年齡更顯老態。

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4. 心血管健康亮紅燈

由於夜晚是心臟修復的關鍵時刻，熬夜會導致心臟持續超負荷運作，增加血壓、心率不穩的風險。黃軒揭開統計數據，35歲以下的猝死案例中，超過 80%都與長期睡眠不足有關。

5. 大腦功能衰退，記憶力下降

長時間熬夜會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中、反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」。經常熬夜者的人腦細胞死亡速度是正常人的2倍，也就是說，很有可能35歲時已經擁有60歲的腦力。

6. 癌症風險上升

熬夜會抑制褪黑激素的分泌，導致乳癌、大腸癌等風險上升。研究發現，長期熬夜的人癌症發病率比早睡者高出40%。

7. 消化系統受損，胃病纏身

熬夜會打亂肝臟與腸胃在夜間進行修復排毒的過程，使得胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍、消化不良等問題，嚴重時甚至可能演變為慢性胃病。

8. 情緒波動大，易怒焦慮

熬夜所導致的睡眠不足，會讓大腦的情緒調節中樞過度活躍，使人變得焦慮、暴躁，甚至增加憂鬱症的風險，進而影響人際關係，容易與家人、朋友發生衝突，導致社交壓力加劇。

為了有效擺脫熬夜習慣，黃軒呼籲大家睡前2小時最好遠離手機等電子設備，並讓室內溫度維持在20-22°C，飲食方面則是晚間7點後避免進食高熱量宵夜，也可以在睡前喝溫牛奶或吃些櫻桃。

黃軒建議大家可以培養泡腳、聽輕音樂等固定睡前習慣，同時要避免周末瘋狂補眠，以免打亂生理時鐘，影響下一周的作息。黃軒也叮嚀粉絲，每一次熬夜都是在消耗生命本錢，不要等到將來生重病時才問「為甚麼是我？」，希望大家能及早為健康着想，做出不熬夜的改變。

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