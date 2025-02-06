內地版黎生！男子街頭心臟驟停險死　醒來第一反應竟「心繫工作」

中國春節最後一天，湖南長沙高鐵站一名男子突然暈倒在地，而且心臟驟停、口吐白沫。幸好一名醫生正在附近執行任務，趕緊搶救。費盡一番功夫後，男子醒來說的第一句話竟是「我要趕去上班」。



男子在車站暈倒，被救回竟稱要趕去上班，拒絕就醫。（微博截圖）

據《半島晨報》報道，2025年2月4日正值春節假期的最後一天，中午11時30分許，長沙南站16月台發生驚險一幕。

一名40歲左右的中年男性旅客在排隊上車時突然暈倒在地，失去意識。幸運的是，湖南省第二人民醫院春運醫療隊執勤醫生夏明正在現場執行醫療保障任務，他迅速回應，與車站工作人員一起展開了一場生命救援。

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聽到呼救聲後，醫生立即攜帶急救設備衝向事發地點。他迅速評估患者情況，發現患者心臟驟停、頸動脈搏動消失、呼吸微弱、瞳孔散大、口吐白沫。時間就是生命，夏醫生決定立即進行心肺復甦搶救。

夏明醫生和車站工作人員輪流上陣，按照標準的按壓姿勢，有節奏地對患者胸部進行按壓。同時，夏明醫生接過高鐵站工作人員遞來的AED設備，按照語音指示進行體外除顫。

而經過20多分鐘的反覆動作，患者終於恢復呼吸，醫生注意到，他的面色開始恢復紅潤、胸口也有微弱的起伏。

但沒想到患者醒來後，睜眼說的第一句話，竟是「我要趕高鐵去上班」，並表示暫不打算去醫院。

醫生憂心患者因為暈倒時可能有外傷，甚至恐怕引發腦出血，努力說服患者先去醫院進一步就醫。

消息一出，引發內地網友熱烈討論。有人留言表示：

．「牛馬的真實生活」

．「這是瀕死救回來，結果還是要做牛馬」

．「太苦了，生活！」

．「命都快沒有了還怎麼工作」



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