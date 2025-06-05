高中生畢業服沒脫「秒衝」快餐店打工！憂沒錢升學網民決定幫忙他

美國喬治亞州一名高中畢業生，參加畢業典禮後沒有和朋友狂歡慶祝，而是穿着畢業服立即衝到「漢堡王」（Burger King）打工，他努力打拼的身影被一名家長拍下傳上網，感動許多網友，讓他獲得逾2萬2千美元（約17萬港元）捐款。



18歲的高中男生貝克，早前在高中畢業禮後，沒與同學狂歡慶祝，而是立即回到他打工的漢堡王，繼續工作。（GoFundMe）

當時他仍身穿畢業服、頸上掛着獎章，手上戴着塑膠手套，認真打包每一份訂單。（GoFundMe）

美國《紐約郵報》報道，這名現年18歲的高中男生貝克（Mykale Baker），5月21日從他就讀的「Mills Creek High School」高中畢業，他沒有與同學狂歡慶祝，而是立即回到他打工的漢堡王，繼續工作。當時他仍身穿畢業服、頸上掛着獎章，手上戴着塑膠手套，認真打包每一份訂單。

這一幕正好被一名同為畢業生家長的女子看到，她表示，當晚她剛參加女兒畢業典禮，晚間10時左右經過漢堡王車道，看見貝克努力工作的身影，深受感動，於是拍下傳上網，迅速引發熱議，至今已超過300萬次觀看。她表示，「有一個年輕人，靜靜地向世界展現了甚麼叫做決心。」

之後，這名女子發起募款，截至目前已收到逾2萬2千美元（約港幣17萬元）捐款，將全數用於貝克的大學教育費。幾天後，這名女子到漢堡王告訴貝克這個驚喜，他當場感動落淚，場面令人動容。

貝克哽咽地說，「我真的很感謝你們，原本我考慮要休學一年，因為沒錢唸書。」他表示，「但現在，也許我可以直接上技術學院，學習機械。」

一名女子發起募款，截至目前已收到逾2萬2千美元捐款，將全數用於貝克的大學教育費。幾天後，這名女子到漢堡王告訴貝克這個驚喜，他當場感動落淚，場面令人動容。（TikTok截圖 / @Mariabonita58）

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