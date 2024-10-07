快遞分揀員｜為減肥才應徵！女生每天工作12小時 3天暴瘦2公斤
撰文：中天新聞網
出版：更新：
體力勞動成了瘦身新方法？天津一名年輕妹子，因為覺得自己最近胖了不少，突發奇想跑去當「快遞分撿員」來瘦身，扛貨搬包裹，3天下來竟狂瘦2公斤，讓她狂喜不已。
即睇這女生如何「寓工作於減肥」！（按圖了解）
+1
據《縱覽新聞》報道，王姓女子家住天津，由於近來體重胖了5公斤，讓她對鏡中的自己十分不滿意，有鑑於之前在學校是體育生，比較有力氣，於是決定走一條不同尋常的減肥路，去報名當「快遞分撿員」，說不定減肥效果很好。
王女表示當她萌生這想法後，第二天便立馬去面試上工，分撿員需要把貨物從流水線上按照編碼放到對應的貨盤上，搬運的不少都是大型物件或重物，像是啞鈴、輪胎等。由於這份工作每天至少12個小時，還是個體力活，王女每天三餐照常吃飯，沒有刻意節食，短短3天就瘦了2公斤。
相關新聞引發網友熱議，有人大讚：
・「減了肥整了錢，比健身房效果還好，堅持就是勝利」
・「姑娘執行力max」
・「這是真的能瘦，因為我也幹過這工作，有些東西特別重，輸送的又比較快，來不及分，都給我幹哭了」
也有人擔心會傷了身子：
・「體重減不下去多少但傷着腰就一輩子的事」
・「一天幹下來手磨的全是繭子，晚上一趟大件下來就老實了 」
・「我以前搬貨搬得我腰間盤突出，這下好了工作也沒了」
【延伸閱讀，更多各行各業故事】
轉工｜棄醫當電工！27歲高學歷女生果斷轉行 年薪超過港幣150萬
+11
兼職｜有心賺外快 當外賣員非首選？網民稱「這職業」好賺又缺人
+7
轉工｜沒一技之長卻急須高薪工作 網民推介這些「肯做就有」職業
+2
保安、餐飲二選一該入哪行？網民一面倒揀「它」：少走10年歪路同事「兼職脫毛」1小時收入比正職日薪多！事主驚嘆女人錢太好賺不是空姐、老師！網民熱議「女生夢幻職業」最受歡迎竟是「它」行業淘汰｜哪個工作快被AI全面取代？網民點名「它」：已經半AI了
延伸閱讀：
疫後全球運輸需求大幅下降！FedEx宣布裁員2千人 預計每年最多可省下56億
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】