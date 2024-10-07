快遞分揀員｜為減肥才應徵！女生每天工作12小時　3天暴瘦2公斤

體力勞動成了瘦身新方法？天津一名年輕妹子，因為覺得自己最近胖了不少，突發奇想跑去當「快遞分撿員」來瘦身，扛貨搬包裹，3天下來竟狂瘦2公斤，讓她狂喜不已。



即睇這女生如何「寓工作於減肥」！（按圖了解）



天津一名年輕妹子，因為覺得自己最近胖了不少，突發奇想跑去當「快遞分撿員」來瘦身，3天下來竟狂瘦2公斤。（微博截圖 / @縱覽新聞）

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據《縱覽新聞》報道，王姓女子家住天津，由於近來體重胖了5公斤，讓她對鏡中的自己十分不滿意，有鑑於之前在學校是體育生，比較有力氣，於是決定走一條不同尋常的減肥路，去報名當「快遞分撿員」，說不定減肥效果很好。

王女表示當她萌生這想法後，第二天便立馬去面試上工，分撿員需要把貨物從流水線上按照編碼放到對應的貨盤上，搬運的不少都是大型物件或重物，像是啞鈴、輪胎等。由於這份工作每天至少12個小時，還是個體力活，王女每天三餐照常吃飯，沒有刻意節食，短短3天就瘦了2公斤。

相關新聞引發網友熱議，有人大讚：

・「減了肥整了錢，比健身房效果還好，堅持就是勝利」

・「姑娘執行力max」

・「這是真的能瘦，因為我也幹過這工作，有些東西特別重，輸送的又比較快，來不及分，都給我幹哭了」



也有人擔心會傷了身子：

・「體重減不下去多少但傷着腰就一輩子的事」

・「一天幹下來手磨的全是繭子，晚上一趟大件下來就老實了 ​」

・「我以前搬貨搬得我腰間盤突出，這下好了工作也沒了」



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