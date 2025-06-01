為何要「一天打三份工」？專訪3位內地00後：下班才是搞錢的開始

最近，有關「00後打三份工」的話題，在社交平台引起了人們的討論和關注。僅在小紅書 #00後一天打三份工# 的詞條之下，就有超過14萬條筆記；不同職業、學歷背景的年輕人紛紛記錄和分享着自己的打工日常。



在數條上萬點贊帖的評論區中，有人誇讚和佩服他們的「高能量」與「青春活力」，有人表示「不敢想多累」、「看着心疼」，還有人焦急地詢問「怎麼找到的這麼多份工作」。

打三份工的日子到底是甚麼樣？這群不躺平的00後為何作出這樣的選擇？一条找到了3位有這樣經歷的00後，與他們聊了聊。

一条編輯：藍雨約 一条責編：魯雨涵



開始兼職之後，我才發現一天居然可以這麼長

小祝，00後，鋼琴教師+咖啡師+自媒體博主



我是小祝，廣東汕尾人。2023年6月，我從廣東的一所普通大學畢業，來到深圳工作生活。差不多兩個月前，我開始同時做三份工：鋼琴老師、兼職咖啡師，和自媒體博主。

我工作日的一天通常這樣度過：早上7點起床，喝一杯溫開水，騎着電動車出門。不到7點半，我在寶安區的一家瑞幸門店換好工服，開始我的咖啡師工作。8點半之前只有我一個人在這裏上早班。下午兩點多，我趕去南山區上3點開始的鋼琴家教課，這是我的全職工作。上到晚上八九點，我回家稍微休息一會兒，着手做第三份自媒體工作。到差不多11點上床休息，幾乎頭一沾枕頭就睡着了。

我挺喜歡現在這樣規律作息的狀態。現在不是很多人都有「躺平」、無所謂的心態嗎，但我覺得日子就應該過得開心一點，充實一點。

之前只做鋼琴老師的時候，我的工作都在下午和晚上，經常一睜眼就是中午，感覺一天只有五六個小時，日子過得渾渾噩噩。兼職做咖啡之後，我發現一天居然可以這麼長，能做這麼多事。

我從小學五年級開始練琴，並通過鋼琴藝考讀了大學音樂教育專業。和這個專業的許多同學一樣，我在上學期間就開始做鋼琴家教的兼職，畢業後也找了這類工作，給深圳南山區的一處小學學區房的孩子教鋼琴課。

我教的主要是幼兒園或者小學三四年級的孩子，到後面會覺得沒甚麼挑戰性。偶然在網上看到了瑞幸在招兼職員工，既能喝到自己想喝的咖啡，又能賺點錢，我就去應聘了。

一開始想到要做咖啡店員的時候會有點放不下面子。畢竟平常當鋼琴老師，都是我指導學員，或者管束孩子。做咖啡師的話，我要學習和適應怎麼做好一個服務者，完全聽從顧客的要求。

上崗頭幾天，我會忘記看顧客的備註，給店裏帶來了一兩個差評。我一開始還是消費者心態，覺得打差評很正常。但自己當了咖啡師之後才知道，被打差評是件很嚴肅的事情。

除了心態轉變，咖啡師在員工着裝打扮方面的規矩會比鋼琴老師多得多。比如上班不能有美甲，不能貼假睫毛、雙眼皮貼，也不能戴耳環、項鍊。我平常比較喜歡打扮自己，但做了這份工作之後，我最多畫個眉毛就出門了。

我偶爾也會有精力不夠的感覺。這個月初，我剛從老家放假回來，第二天要上周五的早班，結果我那天早上太累了沒聽見鬧鐘，一覺睡到8點半。工作日上午8-9點正是訂單高峰期，那家店直接就閉店了。看見時間的那一刻，我遺書都想好了，心想這怎麼辦呀，是不是要被辭退了。

在這件事之前，我剛考到值班主管的資質證明，時薪從20元升到了25元。結果才剛過一天，又被降回來了。老闆也來問我，一天幹那麼多份工作顧不顧得來，是不是因為兼職所以幹得不用心。想到這件事我一直挺內疚的。

有些人覺得這份兼職錢不多，又很麻煩，但我覺得做咖啡本身就是一件挺治癒的事情。我做的咖啡讓別人喝到了，也給我一種成就感。

我在的這家店是開在一個企業園區裏面，每天早上很多人上班都要喝咖啡提神。我覺得我好像掌管了他們一天的精力，沒有我做的這杯咖啡，他們就沒法更精神地投入工作。

除此之外，我還是一個一千粉的小博主。我平時就愛看一些把日子過得很充實的人分享生活，喜歡視頻裏面積極向上的感覺。在自己也開始類似的生活方式之後，我就也想記錄自己的生活，把快樂的能量分給別人。沒想到發的第一條視頻就火了，有一萬多人給我點贊，五百多條留言。

有條留言說「我以後也要像姐姐這樣多找工作」，會讓我覺得在現在年輕人普遍難找工作的大環境下，我的視頻能鼓勵到一些人，還挺有意義的。

我也收到過少數帶有性別歧視的評論，像「一個女孩子為甚麼這麼努力」。我看到就想，憑甚麼女孩不能這樣生活，我更要做給他們看。

比起金錢，我覺得做自媒體帶給我更大的意義是精神支持。我偶爾也會有很疲憊的時刻，想着不如放棄兼職算了，讓自己輕鬆一點；但我看見評論區裏一些認可我、支持我的留言的時候，我會覺得身體又被注入了能量，覺得他們看着我、為我加油，我應該好好做下去。

我的鋼琴課上有一個7歲的女孩，她特別可愛。她刷到了我分享自己工作生活的自媒體視頻，就問我為甚麼上午還要再做一份工作，如果錢不夠花可以來她家吃飯，我覺得挺暖心的，沒白教這個孩子。

咖啡+鋼琴的工作體驗也為我提供了未來職業的新思路。我想在以後開一家結合了鋼琴演奏的咖啡店，來的人可以邊喝咖啡邊聽我彈奏鋼琴曲，如果他們對鋼琴感興趣，我也可以提供教學。

趁着年輕，我想多嘗試一些事，這樣我老了回憶起來，就不會好像我一畢業就只在做鋼琴老師，我還有很多東西可以想。

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在舞台上的時刻，我感到自己真正在生活

精衛，25歲，汽車零部件項目管理和設計+街舞老師+街舞賽事DJ



我是精衛，江蘇南通人。我從2022年大四下的實習開始同時做三份工作，到現在堅持三年了。

我的本職工作是在一家日本車企做汽車零部件項目管理和設計，周一到周五上班。到了雙休日，我基本在南通的三四家街舞機構之間跑課，主要是教小學生，偶爾也需要周五一下班就去趕晚上7點半的課。節假日的時候，我會去做街舞賽事DJ。

因為這樣接近全年無休的工作模式，我的身體出現了一些變化。像許多長期高強度工作的人一樣，我出現了過勞肥的情況，體重從剛畢業的130斤漲到160斤。

我與學生時代朋友的聯繫也因此變得很少。他們周末或者節假日聚會，我不是在教小孩，就是在當DJ。

我本科在南京理工大學泰州科技學院學習環境工程專業，畢業找工作的時候，我發現市場上對口的正職工作在當地起薪很低，通常每月在3000-5000元左右，也沒甚麼上升空間。於是我就在各個行業海投簡歷，從實習到現在，我跳槽了兩次，最終找到了現在這家。

我成長於單親家庭。小學之後，媽媽把我撫養長大。一直以來家裏的經濟壓力會大一些。現在這樣的工作模式雖然累，但是街舞課多的時候，每月能賺差不多一萬五，能為家裏分擔壓力。

更重要的是通過這種方式，我堅持了自己的愛好。

我從高中開始喜歡上街舞，大學加入了街舞社團，開始比較系統地學習街舞，並在大二當上了社長。

那之後，我在社團裏教新人，也去社團老師的舞房裏教小孩子，街舞老師的兼職就這麼開始了。

在上課的一個多小時裏，我要帶着小孩子一起跳，時刻關注他們的狀態去指導，然後因為舞房音樂聲很大，街舞老師又不方便戴小蜜蜂，就只能全程扯着嗓子去喊。周末啞嗓子，周一到周五養嗓子，基本就是我的日常。

我通過街舞老師的兼職也認識了一些街舞圈的人，他們聽說我自學過DJ，便陸續有舞房的老師邀請我去當街舞賽事的DJ。

雖然這個兼職不是每周都有，但是我每次需要至少提前一個星期去準備音樂，七八十首歌曲是必須的。

當DJ也是一個體力活。播歌曲時必須注意力高度集中，因為曲子的失誤會直接影響選手的發揮。長時間的站立也是避免不了的，我最長在台上斷續站過7個小時。

但每一次當DJ，都能讓我暫時忘記工作的事情，感到自己真正在生活。在舞台上，我看到各種各樣的人，從幾歲的孩子到五六十歲的成年人，不管他們的具體技巧好不好，大家都是發自內心地在跳舞，每個人都非常地精彩。

最讓我印象深刻的，是前年夏天的一次比賽。有一個還在上幼兒園的孩子第一次參賽，上台之後一動不動，僵在那開始哭。賽事主持人就帶着他一起跳最基本的「pop」動作 —— 從一個人，到台上台下的其他選手和家長，一百多人一起跳舞鼓勵他。

這個五一，我又要去做DJ了。最近一周，我還在做各種準備工作：選曲、劃分歌曲對應的舞蹈難度、剪掉不適合跳舞的部分前奏，以及練習每首曲子。這幾天下班回到家，幾乎都泡在音樂裏了。

2024年初，我被查出原因不明的肺大泡和強直性脊柱炎，有過短時間的運動後氣喘和胯骨疼痛的症狀。醫生當時建議我暫停劇烈運動，但我不想放下街舞這個愛好，硬是堅持下來了。

我的朋友們都叫我「拼命三郎」，我現在也接受了。回看這三年，我收穫了很多，也失去了很多，但無論如何，我還會繼續做下去。

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我感興趣的到底是甚麼，我還在尋找答案

森目，23歲，自媒體博主+咖啡店員+清吧調酒師



我是森目，廣東佛山人，目前在北方民族大學的視覺傳達設計專業讀大四。

我們專業最後一個學期是外出實習。除了實習之外，我在家這邊找了咖啡店員和調酒師的線下兼職，每周去2-4天。除此之外，我還一直在做博主。

我是一個對當下甚麼事情感興趣就會去嘗試的人，哪怕這些事和我學的專業沒甚麼關係。

我學的視覺傳達設計看起來是創意相關的工作，但其實像我這樣普通本科出來的畢業生，能找到的工作基本就是做一些模式化的廣告海報，不太能有個人的想法。我一個同專業的同學目前就在深圳做這類工作，他說雖然自己坐在辦公室裏，但幹的活和流水線也沒甚麼分別。

或許和我的成長經歷有關，我受不了這種在寫字樓裏一眼望到頭的生活。小時候我父母開皮鞋廠很忙，我就在親戚家放養式長大。之前封閉式管理的高中生活和疫情時的大學封校都讓我特別痛苦，我覺得自己被困住了。

於我而言，做一個自由職業者則要好得多。雖然不穩定的收入有時讓我有不安全感，但我覺得自由，每天的生活也充滿了新鮮感。

我從進大學開始就陸續在找各種兼職，面過至少20多家店舖或者公司。我面試過旅遊助理，當過潮牌店員，也做過古着飾品、中性風服裝的直播助播。

大二暑假的時候，我一個已經畢業的學姐在上海當模特，問我想不想幫忙做自媒體。當時我其實手上沒甚麼錢，但又很想去闖一闖，就和一位做攝影副業的同學一起租了個離市中心很遠的房子，每天來回通勤四五個小時。我負責運營、策劃、對接、寫劇本和剪輯，那位攝影師朋友就負責拍攝。

我自己也做自媒體。疫情封校的那段時間，我實在太無聊了，就和朋友一起開了個抖音號，做校園約拍。剛開始做，號就起來了。我記得第一條有一千讚，後面連着三四條點讚破萬。我們做了一個多月，發了十幾條視頻後停更，因為覺得玩夠了。

在過去的將近四年裏，我還嘗試了各種領域的博主，從最初的探店，到好物分享，再到穿搭。做到後面就審美疲勞了，彷彿自己是為了各種廣告而存在的，於是又開始拍分享日常的人像照片。

直到最近，我開始做咖啡店和清吧的兼職，覺得自己現在的狀態值得記錄一下，就開始做vlog。

我正在兼職的這家咖啡店就是一個很有意思的空間。

記得剛來的第二天，我正在洗碗，店主突然走過來，說我是一個沉得下心的人，以後肯定會特別好，說完還緊張地問我對不對。她是一位90後的女生，聊天的時候，她就像一個天真浪漫的小女孩，對身邊人有一種從頭到尾的好奇心。我當時覺得她很神奇，為甚麼剛認識沒幾天就這麼坦率。

觀察和與顧客交流也是一件有趣的事情。每天遇見新的人，聽見新的事，他們的經歷也因此在我的人生閲歷中添了一筆，滋養着我的精神。同時，顧客的穿着打扮、言談舉止能讓我看到他們各種各樣的生活狀態，大家如此不同，卻在同一個空間相遇，人們的社會身份彷彿在這間咖啡店裏暫時消彌了。

店裏不忙的時候，我會去店門口遛彎，看店主養在生態球裏的小魚小蝦，有時也能吃到做小蛋糕剩下的邊角料。

我的另一份調酒工作是在小紅書上偶然找到的。

這是一家只招女性工作者的清吧，店主也是女性。她從英國留學回來就開了清吧，生意很不錯，當時打算在佛山開第二家分店。我一直對調酒有興趣，心想她們新店開業肯定需要人手，就趕緊發了小紅書私信去問。

其實我還挺容易因為做不好事情而焦慮的。在咖啡店兼職時，我曾因為記混蛋糕名字上錯了蛋糕，不小心打翻過咖啡，也遇到過態度不好的客人。我會因為這些小事給自己壓力，覺得我表現得不夠好。

這間清吧的工作氛圍緩解了我的這種焦慮。我的同事是一群特別高能量、會提供情緒價值的女生。有一次學調酒，我每做一步，周圍的同事都一起誇我「好棒」、「做得特別好」，讓我有自信。她們之中還有人工作時會跟着喜歡的音樂跳舞，也不管別人怎麼看她，自己跳得很開心。和她們待在一起，我也慢慢被感染了，變得開心和更有活力。

打工的同時，我還要兼顧自媒體的工作。拍vlog的那幾天通常也是我最忙的時候。我會提前帶上大小支架，和店主做好溝通，再尋找角度拍攝素材。回家之後，我再花幾個小時做一些剪輯工作，也要與廣告商對接。博主的線上收入每個月都不穩定，數據不好的時候，我也會不安。

做這麼多種工作下來，我一直在問自己真正感興趣甚麼，不過現在我還沒有答案。

我不討厭做咖啡和調酒，但在上手之後，原先的職業神秘感隨之消失，這份工作其實也就是這樣。也許我感興趣的是學習一個未知東西的過程。

未來，我會嘗試更多不同的工作，直到發現一個我完全喜歡、不會厭倦的事情，並從它的身上收穫內心的安定。

就算現在還沒有頭緒，我也會告訴自己，至少我學到了技能，以後說不定哪天就用得上。

註：應受訪者要求，小祝、精衛、森目均為化名。



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