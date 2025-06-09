AI改寫矽谷招聘邏輯！大學生名校畢業也不吃香　企業要「這種人」

從前矽谷「崇拜青年」，相信年輕人具備潛力且充滿幹勁，應屆畢業生在科技業的人力市場上擁有相當多的機會和選擇。然而根據創投公司 SignalFire 最新發表的《2025 人才報告》（暫譯，原文為 The SignalFire State of Talent Report - 2025），過去的「青年神話」正逐漸因 AI 技術褪色。報告指出，大型科技公司的應屆畢業生錄取率從疫情前的 15% 掉到如今的 7%，初創公司甚至不到 6%。



AI 搶走初階任務，企業更想要即戰力

與此同時，SignalFire 數據顯示，技術職員工的平均年齡自 2021 年以來已上升約 3 歲。這反映出企業從過往偏好「可塑性」與「潛力股」，轉為選擇「即戰力」、「可獨立作業」的中高階人才。換句話說，在 AI 普及和預算緊縮的多重因素下，企業要的已不再是還需要時間培訓的新血，而是能立即上場、解決問題的老手。

SignalFire 指出，AI 工具能自動化過去許多由新進員工執行的重複性工作，例如程式撰寫和除錯等。這使得企業對初階人力的需求下降，轉而尋求「自主行動者」（autonomous doers），也就是能立即創造貢獻、不需過多管理與培訓的人才。

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企業釋出的初級職缺，卻要求2年以上經驗

SignalFire 研究主管亞瑟．班托克（Asher Bantock）表示：「 現在越來越稀缺的，不是敲鍵盤的人（keystrokes），而是判斷力。 」他指出，要讓 AI 真正發揮效用，需要能夠進行系統性整合與高層設計的能力，這些都來自長期經驗的累積，而不是學位本身。

而在招聘市場上，這也造成了所謂的「經驗悖論」（experience paradox）：企業釋出的初級職缺，實際上卻要求2年以上經驗。根據資料公司 Lightcast 的數據，在舊金山灣區，超過 80% 的初階職位（entry-level）都設下了類似門檻。

連名校生都被擠出門外，教授坦言：現在企業只想找技術熟練者

即便是柏克萊（Berkeley）、史丹佛（Stanford）等名校的畢業生，也無法倖免於這波求職寒流。報告中指出，即便是頂尖的電腦科學畢業生，在科技七巨頭如 Alphabet、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Meta、微軟（Microsoft）、英偉達（NVIDIA）和特斯拉（Tesla）中的錄取率，自 2022 年以來腰斬。整體而言，大型科技公司聘用應屆畢業生的人數與 2019 年相比已下降超過 50%。許多學生即使擁有多次實習經驗，要獲得工作機會仍面臨巨大挑戰。

柏克萊大學電腦科學教授詹姆斯．奧布賴恩（James O’Brien）表示，現在他所接觸到的新創公司，幾乎只考慮聘用具備高技術實力的資深人才，「現在任何人都感興趣的員工，是一個技術實力非常強、相對重量級的資深人才」。與過去慣常由資深與新手組成的團隊不同，如今企業更傾向於用更少人力達成更多成果。

他也指出，雖然 AI 生成的程式碼未必優於新鮮人撰寫的程式，但 AI 的優勢在於能夠快速進行迭代與修改。相比之下，新人需要花費更多時間學習與校正，這使得企業在資源有限的情況下，更傾向使用 AI 補足工作。

新世代突圍策略：參加開源專案、接案及早累積經驗

SignalFire 建立，在缺乏初階職缺的情況下，年輕人必須採取更主動的職涯策略：參與程式訓練營（bootcamp）、貢獻開源專案、培養 AI 工具操作能力、透過自由接案實作累積經驗。

同時，隨着新興技術職位浮現，像是 AI 治理主管（AI governance lead）、AI 代理工程師（Prompt Engineer）、非人類資安專家（Non-human Security Ops）及 AI 倫理與隱私專家（AI ethics and privacy specialists）等角色，也將成為 AI 時代的新藍海。未來科技業的競爭將不只是「你懂 AI」，而是「你懂得如何駕馭 AI 並補其漏洞」。

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