當不了有錢人？還是根本不想富有？10條問題看你是否對金錢有成見

以下內容節錄自《被財神爺喜歡到怕的方法》。



搞不好，其實你很討厭錢？

「我想增加收入。」

「我只想存到將來可以安心生活的錢。」

「我想中樂透大獎。」

「我想過得比現在更富裕。」

我每天都會聽到這些關於金錢的真切心願，明明大家都是這麼誠心誠意追求財富，但現實卻往往無法如願……

為什麼跟錢有關的願望很難實現呢？

或許是因為，你下意識討厭金錢的緣故。

「我怎麼可能會討厭錢！」我好像聽到了有人這樣大喊。

我在〈前言〉也提過，「你喜歡錢嗎？」這個問題，十個人當中會有十個人回答「喜歡」吧。

但是，就連平常總愛說「我超愛錢！」的人，內心深處也可能對金錢有負面印象。

這是長期累積下來的感受，所以自己往往很難察覺。

下一頁的檢查表，能幫各位找出自己對金錢的「成見」。不需要想太多，請憑直覺回答就好。

對金錢的成見檢查表（圓神出版提供）

你勾選了幾項呢？

其實只要是勾選一項以上的人，都可能對金錢有負面的印象，所以就請繼續往下看吧。

不管是誰，對錢都會有某些「印象」。

那是由我們小時候（約四歲～十五歲）與錢相關的經驗和價值觀塑造而成。

小孩子不可能握有金錢的主導權，所以成長環境和父母的價值觀會造成很大的影響。

我們對錢的印象，會變成「成見」埋藏在內心深處。這成見愈是負面，就會愈覺得賺錢、錢變多是件很不舒服的事。

「我無法想像賺錢很簡單。」

「有錢人肯定都會做些奸詐的行為。」

諸如此類……這股不舒暢的感覺會妨礙你變得有錢。

如果你勾選了很多項目，也不必感到沮喪。在這裡，你只要察覺自己內心有哪些成見就夠了。

這本書會充分解說要如何排除這些成見、變成有錢人體質。各位就放心繼續看下去吧。

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《被財神爺喜歡到怕的方法：淨化金毒、史上最簡單的開運增財術》（圓神出版提供）

書名：《被財神爺喜歡到怕的方法：淨化金毒、史上最簡單的開運增財術》

作者：心理諮商師masa，明治大學法學院法律系畢業。之後他學習心理學相關知識，並成為一名心理諮商師。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》《被財神爺喜歡到怕的方法》。

譯者：陳聖怡，曾留學東京。享受有日文的生活。2013年開始踏入譯界，熱愛筆譯。譯作已逾百冊，包括《一人份幸福部屋》《為何父母越完美，孩子越痛苦？》等。



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】