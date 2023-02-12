理財｜賺錢不是追求銅臭味！扭轉4個錯誤金錢觀　生活才變得幸福

「你愛錢嗎？」若這樣問10個人，可能會有一半的人承認、另外一半的人回答「錢不是最重要的」「我更愛自由」「我現在已經很好了」之類的答案。



但《為什麼1%的人可以年薪一億躺著賺》作者井上裕之是一名牙醫師，也是非常知名的演講者，他認為「其實每個人都愛錢，只是不願說出口罷了」。

而井上認為，一般大眾正因為這樣的想法，導致自己一輩子都沒辦法隨心所欲地運用金錢，反而被金錢所困。

他認為所有人都應該要為「賺到可以讓自己自由的財富」努力，因為「世上最傷人的東西，就是錢包空空、口袋空空」，當一般人無法直視金錢的重要性時，就很難躋身有錢人的行列。

井上直言為避免自己落入「追錢」的窘境，他從身邊年薪達一億日圓的朋友們，整理出幾個在心態與行動上的共同之處，提供給所有讀者參考。

金錢是中性的，憎恨它的人，是否本身就是不怎富有？（按圖了解）

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若想要變有錢，不如先從這幾個改變心態的方法着手，在轉念之後，就能改變行動，踏上變有錢的行列：

1.幸福不會自己出現，需要金錢帶路

幸福雖然沒有標準答案，但大部分人心裏都希望「能自由選擇自己想要的東西」，提供父母舒適的生活、買棟好房子，有時間跟機會就去旅行等等。

再往下一層細想，其實只要有錢，大部分的事情都能實現，所以或許我們可以將「金錢視為通往幸福的管道」。

別把「愛錢」視為罪惡，畢竟沒有錢，就很難為其他人帶來幸福。

德雷莎修女在獲頒諾貝爾和平獎後，得知即將舉辦盛大的慶祝宴會，她便說了：「如果要將時間與金錢花在宴會上，不如把那些錢全都給我。」德雷莎修女清楚的知道，若想要拯救世界上一切窮苦而不幸之人，金錢是必備之物。

2.工作追求「賺錢」而不只是「成就感」

在每天起床上班前，問問自己「為甚麼工作」？

如果你的答案是「我要追求成就感」，麻煩從今以後再加上「我要追求金錢」。

井上自言作為醫生，「拯救世人的性命，是醫師必備的高尚品德與使命」，但他也認為，只靠品德，是無法提供病患良好服務的。

井上自己在外開業，經營了一間生意非常好的診所，他深究自己帶領診所業績蒸蒸日上的原因在於，他一直都將松下電器創辦人松下幸之助的名言「企業的赤字是一種罪惡」奉為圭臬。

井上表示，無論理念再怎麼崇高，因為生意做不成而淪為空泛的理念，那就是沒有成果。

換句話說，忘記工作目的在於金錢的人，很容易陷入自我滿足，卻忘記自己的工作應該要在社會上發揮作用。井上提醒，當你有在工作，卻做不成生意，或是無法藉由工作賺取足夠的金錢，那或許就是一種警訊－提醒你需要重新檢視自己的工作方式。

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3.對於工作或追求成就，擁有強烈的自尊心

井上以三得利新任社長新浪剛史為例，新浪曾任職於羅森（Lawson）便利商店，他在羅森任職時期，46歲就擔任社長、之後更爬到會長的位置。

新浪先生一擔任管理職時，便先推動培養「員工的自尊心」運動。原因在於當時的零售通路龍頭是7-11，自家的員工潛意識裏，都認為不管是營業額、分店數量或是商品價值都遜於7-11一籌。簡單來說，員工都覺得自己是第二名，而新浪認為這種心態會阻礙組織發展。

「甚麼都好，至少要在某個面向做到業界第一，才能找回自尊心。」新浪這麼認為，後來Lawson更調整了營運方向，推出高級飯糰策略，Lawson因而找出自己的路，也找回了自尊心。

真正的自尊心，來自一個人擁有一套屬於自己的人生哲學，並且竭盡全力的追求自信與驕傲，正因如此，這些人凡事盡心盡力，絕不敷衍了事，也正是在努力之後，金錢與成就便會隨之而來。

4.人生是自己的，而不是別人可以操控的

說來老套，但這個觀念必須牢牢記住。

我們時常抱怨公司不好、自己不夠有錢、運氣不足等等「倒楣事」，只要不順心，就會怪罪於周遭的人，擺出自已是受害者的模樣。

但井上認為，我們現在所得到的「果」，都肇因於自己當初種下的「因」。說得更簡單一點，今天你的後果，都是你自己的責任。

若你想要得到理想中的「結果」，只得靠自己製造與之匹配的「因」。井上指出，他認識一位年薪破億元日幣的年輕人，就曾經說過「我真的覺得自己非常努力，我會覺得，我都已經做到這個地步了，現在的成績也是理所當然的結果。」

先想想你想要得到甚麼樣的人生，然後累積每個小而精確的決定，讓自己為人生負責、得到想要的結果。

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