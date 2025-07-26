身負「5種金毒」連財神也怕了你！視「儲蓄」為生活目標很易出事

以下內容節錄自《被財神爺喜歡到怕的方法》。



你的財運在不知不覺中被破壞了嗎？

沒辦法順利賺到錢。

就算賺了錢，也馬上就花掉了……。

我已經說過，這種人的體內可能累積了「金毒」，就是會破壞財運的金毒。

錢和金毒是一體兩面，金毒的特徵是想存錢的心情愈強烈，就會愈容易累積。

總覺得很讓人氣得牙癢癢呢……。

總而言之，要成為「幸福的有錢人」，就需要淨化金毒、儲蓄金錢。這裡我們就來看看容易累積金毒的五種行為吧。

累積「金毒」的五種行為（圓神出版授權使用）

1. 說錢的壞話

要是說錢的壞話，或是詆毀有錢人，金毒就會趁機靠過來。

2. 口頭禪是「我沒錢」

「我這個月也沒錢，好煩喔」、「這個月又虧錢」這些話是不是經常掛在你嘴邊呢？這些發言習慣也會讓金毒不斷累積。

「我們家很窮」、「沒錢也沒閒」這些話，就算是開玩笑也最好不要說。

3. 愛嫉妒

嫉妒是風水中「火」和「水」的氣轉化成穢物時會產生的情緒，只要有這股情緒，金毒就會不斷增殖。

而且，就算只是待在嫉妒心強的人身邊，也會受到不良影響，需要小心。

要盡可能遠離總是對人心懷偏見、誹謗別人的人。

4. 生活目標只有儲蓄

儲蓄很重要，有儲蓄才能感到安心，但要是一味地存錢卻不讓錢循環，就要當心了。

錢要循環才會增加。把錢用來讓自己開心，暢快地花出去吧！

5. 不清理廚房衛浴設施的霉斑、汙垢

廚房衛浴是最容易出現金毒的地方，金毒最愛這裡的霉斑和汙垢。這些用水設施要是稍微疏於清理，汙垢就會逐漸擴散，破壞環境衛生。這樣金毒就會在轉眼間大量增殖⋯⋯排水口等看不見的部分，也要經常保持乾淨。

一旦有細菌繁殖，就會累積金毒，所以廚房使用的菜瓜布和砧板都需要常常消毒。另外，廚餘的氣味也是金毒的餌食，要勤於處理丟棄。

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你是不是會在無意之間，做出容易累積金毒的行為呢？

只要戒掉這些行為，就可以防止金毒累積。

我的諮商客戶中，有人的口頭禪是「我這個月也沒錢⋯⋯」於是我建議他把口頭禪改成「我這個月也付清了房租，有飯可以吃，真是太感謝了」。特意改掉口頭禪後，他在平常喜歡的抽獎活動中，就開始連續抽中白米和旅遊等獎賞了。

而且，他每年還可以領到岳父母生前贈與的一百一十萬日圓。

真的很驚人！

後來他表示：「看來我以前真的累積了很多金毒呢……我再也不說錢的壞話了，太可怕了！」

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《被財神爺喜歡到怕的方法》（圓神出版機構授權使用）

書名：《被財神爺喜歡到怕的方法》

作者：心理諮商師masa

明治大學法學院法律系畢業。之後他學習心理學相關知識，並成為一名心理諮商師。著有暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》《被財神爺喜歡到怕的方法》。

譯者：陳聖怡



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】