真．有錢人「6原因」不買名貴靚車！抗拒炫富外還有更多投資考慮

不知道您是否有發現許多富人會將金錢花在房屋或珠寶上，但鮮少花在投資汽車，他們往往會選擇大眾品牌以便代步，但不會花過高的金額在汽車上，《gobankingrates》網站歸納出富人不買豪華車的6個原因。



為何真正的有錢人不喜歡買豪車？6個關鍵原因曝光

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1. 折舊資產

當把車發動那一刻，汽車的價值就會急劇下降，個人理財專家凱文．霍夫曼（Kevin Huffman），引用了凱利藍皮書的一篇文章，該文章稱豪華汽車在第一年貶值高達20％。霍夫曼認為，努力積累財富的人會希望盡可能長時間地持有他們的錢，在駕駛新車的第一年損失20％，並不是一個好的方法。

2. 實用性不足

擁有一輛豪華車，在特殊場合或純粹為了好玩時開出門當然很不錯。但你真的會常常開着這種高價車在擁擠的高速公路上奔馳、去附近的超市、或只是處理日常瑣事嗎？對有錢人來說，這根本不值得。Flagship 資產服務公司創辦財務顧問 Derek DiManno 表示，有錢人可能會選擇性能優異、科技先進又可靠的車款，而非花大錢買下昂貴的豪華品牌。

3. 投資心態

大多數富人傾向於以「投資心態」行事，這意味着當他們將美元投入購買時，他們希望它在未來以更高的價值獲得回報。美國的汽車經銷商Greiner Buick GMC的總裁Greiner表示，有錢人可能會選擇將資金分配給房地產或股票等資產，而不是豪華汽車。並指出購買高端汽車的富裕客戶會選擇能隨着時間的推移，保持更多價值，甚至選擇具有升值潛力的老爺車。

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4. 避免不必要的關注

Greiner說，富人放棄購買豪華汽車的另一個原因是「避免公開炫耀財富」，這可能會吸引不必要的關注或以一些富人不舒服的方式表明富裕。

Leverage Planning的首席行政總裁兼創始人Rhett Stubbendeck表示，保持低調對富人來說是關鍵。他表示，「在不確定的經濟時期，閃現一輛昂貴的汽車可能會引起不必要的關注」。

5. 體驗勝於事物

富人寧願把錢花在體驗上，也不願花在東西上。他們認為，從旅行、愛好或教育，獲得的記憶或個人成長可能比一輛貶值的汽車更有價值，霍夫曼表示，富人可能寧願把錢花在豐富的體驗上，也不願花在一輛在他們的車道上會貶值的汽車。

6. 更加關注電動汽車

目光投向了未來幾年，在汽車方面，富人將電動汽車視為未來的潮流，隨着電動汽車的興起，富人對最新的技術創新更着迷，Stubbendeck表示，「像Tesla這樣的汽車的尖端和環保功能正在成為新的豪華標準」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為何真正的有錢人不喜歡買豪車？6個關鍵原因曝光！每個觀念都和窮人想的不一樣】