職場運程｜返工穿搭催旺好運！11種顏色各有好處　穿綠色有利加薪

服裝，是不少人用來評斷陌生人的第一條件，因此許多人在求職、面試時，會遇到許多選擇困難，對此，外國網站《Bright Side》整理了11個常見的服裝顏色，不同的服裝材質與顏色，都會幫助大家向周圍的人，傳達出不一樣的感覺及氣場。



即睇11種顏色穿搭運程建議：（按圖了解）

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1. 穿黑色看起來比較聰明

黑色被認為是聲望、權力、嚴肅和高智商的代表。但黑色在中西方文化中，也與哀悼和悲傷有關，且穿全身黑色的衣服，不只會使人看起來太過正式，也會讓男性給人更具有攻擊性的想像。

2. 穿白色看起來很可信

白色象徵着純潔和簡單，根據心理學家的說法，白色也可以被認為是真誠的顏色。但如果從頭到腳都穿着白色的衣服，可能會給人有一種疏遠、冷漠和容易完美主義的印象。

3. 穿藍色看起來可靠自信

深藍色具有使人鎮靜作用，加上藍色還與智慧、信任、效率跟冷靜有關，所以航空公司大多會為員工制服，選擇藍色色調的布料。

4. 黃色會提高周圍人的情緒

黃色會增加大腦中血清素的產生，加速新陳代謝，並提升情緒，所以也常用於路標和廣告標示中，但黃色也會產生焦慮、緊張、憂慮等情緒，因此男性要避免穿着黃色的衣服。

5. 紫色代表地位與神秘色彩

在歷史中，紫色被視為有錢有勢的人，才能穿着的顏色。但在現今社會裏，紫色大多都與神秘和奇幻聯繫在一起，也是比黑色更好的替代品。

6. 想在約會時看起來自信就穿紅色

紅色看起來具有高度的自信和有吸引力，若女生想在約會時，贏得男人的芳心，那應該選擇一件紅色的連衣裙，但在求職面試等場合中，就要減少使用這類的顏色，因為這樣會讓求職者的個性，看似太過旺盛。

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7. 不要穿棕色去面試

根據調查，穿着棕色衣服去面試的人，而成功求職的機會，是少之又少。不過，若工作的環境，是常處於緊張、混亂的狀態，穿上棕色的衣服，煩而會讓民眾心情變得更平靜。

8. 橙色有助於打破僵局

橙色與溫暖和熱情有關，也能為任何社交環境，帶來活力及光明。如果民眾想成為任何場合的聚光燈焦點，橙色就非常合適，只是橙色會給人一種輕率或花哨的印象，所以要適度搭配。

9. 想加薪就穿綠色

綠色與自然、寧靜和健康有密切的相關。所以，在健康產業或銷售天然、有機的環保商品，綠色的衣服就是必勝關鍵，而綠色也象徵着金錢、財富和運氣，如果碰上談加薪或開會時，穿綠色可能會有幫助。

10. 考試不要穿粉紅色

粉紅色與女性的氣質、浪漫和善良有關，也具有放鬆和鎮靜的作用。但粉紅色也比黑色衣服更不具優勢，因為粉紅色常給人幼稚與純真。

11. 穿灰色顯得很可靠

灰色及相關色調是平靜和成熟的象徵，這種顏色還被認為是實用跟堅實的表現。灰色可以避免引起特別注意，並在人群中隱形。

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