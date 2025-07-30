日職場興起「郵件往來一次主義」！被拒絕就不回覆竟引發世代分歧

在工作時，你是否也曾以電子郵件寄送合作邀約，最後卻收到對方回信婉拒呢？遇到這樣的情況時，有些人會再回寄一封信表示已收到回信、感謝對方撥冗回覆；不過也有些人會選擇就這樣默默收下回覆，認為不需再寄回信打擾對方，你認為哪種方法較合適呢？



甚麼是「郵件往來一次主義」？收到「拒絕信」還需要回信嗎？

近期日本年輕人間流行一種名為「郵件往來一次主義」（メール1往復主義）的概念，主張在寄送電子郵件拜託、邀請他人時，若收到拒絕的回信，即停止這次的信件往來，不需要再特別回信告訴對方自己已收到回覆。不過這樣的想法卻被較年長的資深上班族們批評，認為非常沒有禮貌。

近期日本年輕人間流行一種名為「郵件往來一次主義」（メール1往復主義）的概念。（X截圖 / @keiichiro_sawa）

面對年輕人的「郵件往來一次主義」，日本許多中年以上的上班族們覺得這種行為相當不妥，認為應該再寄一封信表示自己收到回信並感謝對方撥冗回覆。

因為即使這次被拒絕，未來仍可能有合作機會，應該要回信感謝以建立良好合作關係，也通知對方自己已收到回覆。這一派的人主張郵件往來應該要是「一次半」，收到拒絕回信後，應該回覆簡短的感謝信給對方。

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回信是禮貌還是打擾？正反意見兩極

「郵件往來一次主義」近期在日本引發熱烈討論，網絡上也出現正反兩派意見，贊成這種想法的人認為，如果雙方都抱持這種想法，那信件往來永遠都不會有盡頭。也有不少人覺得，對方已經回信拒絕，不需硬要再回一封信打擾。此外，在Z世代的默契之中，「不回信」其實已經代表「收到」、「了解」，因此許多人並不覺得有需要再多回一封信。

認為需要再回信的人則指出這是職場禮儀，除了讓對方知道你有收到信之外，也能夠避免對方有被無視的感覺。除此之外，真心誠意的感謝信也能給人留下好印象，促成來日合作的機會。

關於是否需要回信的爭議，也有人建議其實一開始寄信的時候就可以在文末註記若無合作意願「不須回覆」，讓雙方都不必陷入禮儀壓力之中；不過這樣的做法也可能導致對方有問題但不敢回信詢問，因此在措辭上必須特別注意。

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