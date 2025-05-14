職場「專業形象」該怎營造？別輕易道歉　穿搭、談吐可這樣改善

編按：處身職場，就應以「專業」的一面示人，不過，日常該怎樣做才算是專業呢？以下內容節錄自《能見度工作術》一書，或許能給予你一點啟示。



在外資企業工作，開會時總是不發表意見的人，久而久之，就不會收到開會通知。這可不是職場霸凌，而是在重要會議上如果悶不吭聲，自然沒有必要出席。最後，這些人就會像空氣一樣，被召集人一句「忘了通知」給輕輕帶過。

相反的，懂得展現能見度的人，因為投入開會，總是能讓召集人將他們列入出席名單。

老實說，我在紐約總部時，就有過這樣的經驗。照理來說，人力資源部就是內勤工作，但主管也常指派我參加業界交流或研討會等活動。

對我來說，無論是內勤或外勤，都是工作。不過，心裡還是納悶，為什麼總是找我，難道沒有人了嗎？

有一次我跟主管說：「某人也不錯，換人去吧。」主管突然問：「是嗎？對方是怎麼樣的人？」我忍不住回問：「怎麼樣的人，是什麼意思？」主管並未正面回答我的問題，而是解釋道：「我之所以老是派妳出去，是因為妳的個性始終如一。」

主管口中的始終如一並非諷刺我毫無長進，而是認可我的專業素養。換句話說，我在主管眼中就是安心的保證。因此，對於我推薦的人，主管在意的也是專業素養。

由此可見，能否出席會議，與當事人的能見度息息相關。

只有多露臉，才能為人生開啟更多希望之窗。

相信以上的小故事，有助於各位意識到能見度的重要性。

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飾品小物的TPO法則

很多人都不知道服裝的魔力。例如，大名鼎鼎的蘋果（Apple）創辦人史蒂芬．賈伯斯（Steven Paul Jobs）總是一身黑色高領衫配藍色牛仔褲。其中的理由眾所皆知，我就省略不提，反正賈伯斯的個人造型甚至成為科技界的制服，引領創投經營者爭相仿效。

另外，Meta（臉書前身）的創辦者馬克．祖柏克（Mark Zuckerberg）也是其中之一，灰色T恤幾乎成了他的標誌。只不過也不便宜，大都是義大利奢侈名牌Brunello Cucinelli，可是他卻利用減法，讓人感受不到高級品牌的奢華。

雖然大川是從女性視角，教檜原如何透過加減法來提高能見度。不過，這套方法也適用於男性。以剛踏入社會的新鮮人來說，穿著Y字型長袖襯衫，不僅能展現誠摯的專業形象，有時捲起袖管，更能給人活力十足的印象。或是也可以搭配智慧型手錶、質感較佳的皮帶，讓自己看起來更穩重。

這些都是加分的搭配方法。

另一方面，年紀較長的人如果不想給年輕人壓力，不妨脫掉西裝，只穿襯衫即可。像我的話，只要說到比較嚴肅的內容，絕對不會穿西裝外套，而是簡單套一件開襟衫，並且同時放慢自己的說話速度與聲調。這就是我的減法攻略。

除此之外，為了避免對方分心，我上班從不穿有圖案或花色的衣服。開視訊會議時，我也會在牆上掛上黑白色系的畫，以免背景模糊焦點。因為即便是視訊，我也希望對方全神貫注，而不是眼神到處飄。

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最高階的道歉方式

對於能見度而言，「道歉」是一種極具風險的言行。以簡報為例，如果不小心多說了幾句，結果客戶一臉不悅的說：「好了，廢話少說。直接說結論。」如果此時立即道歉，等於承認自己之前說的都是廢話，這樣反而降低自己的信賴度。

試想，一個沒有足夠能見度的人，誰還會願意花時間聽他說話？因此，在需要道歉的場合，我們應該小心謹慎，避免不必要的道歉。

以前面的例子來說，當客戶抱怨簡報太長時，不妨用正向的說法化解尷尬：「接下來是我要報告的重點。」或「謝謝您的耐心，接下來進入今天的主題。」這樣一來，簡報內容太長就不是拖拖拉拉，而是照著時程表進行。

運用得當，便能翻轉逆勢，贏得客戶的讚賞。

事實上，「對不起」往往是為了減輕自己心理壓力，而不是對方原諒與否。與其如此，倒不如盡快修正錯誤，重新傳達正確的訊息。

或許有人會問，如果明明有一場重要會議，卻讓客戶久等，難道不用致歉嗎？當然要，因為這是基本禮儀，但也無須90度鞠躬。只要一句「各位久等了」就夠了。與其卑躬屈膝的道歉，倒不如颯爽明快的走進會議室，然後若無其事的說：「久等了，我們開始吧。」如此一來，不僅能成功轉移焦點，讓出席者消氣，現場的氣氛也會熱絡起來。

除此之外，若無其事的態度反而會讓對方猜想，你之所以遲到，應該是被什麼重要的事耽擱。這才是能見度的真髓。

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菁英的表情禁忌

所有體育界的寵兒都跟明星似的，隨時隨地站在鎂光燈下。我這幾年觀察下來，發現這些人相當清楚自己對於社會大眾的影響力。因此，即便是私下的一舉一動，也不忘為自己加分。

事實上，商業界也是同樣的道理。凡是有能力擔任高階主管的人，必定得忍受外界虎視眈眈的目光。除了部屬以外，還有經營團隊、客戶、投資家或終端消費者等，來自內外部的監視不亞於媒體的壓力。由此可見，高階主管也不是那麼好當。

因此，一旦晉升菁英階層，就不容許動不動擺臉色。如果主管一踏進辦公室就像誰欠他幾百萬似的，要是部屬人心惶惶，誰能好好工作。

身為部門主管必須隨時繃緊神經，注意身分帶來的影響。

即便是盯著手機也不行，因為這時我們的防備心最弱，通常也缺乏應有的警覺性。

因此，對於接受教練課程的高階主管，我總是要求他們早上進入辦公室，暫時放下手機。因為只要一有訊息，難免會忍不住立刻查看；即便不看手機，單單拿在手上，也給人忙得不可開交的印象。

但高階主管最忌諱展現忙碌。如此一來，誰還敢來請示？

換句話說，即便心裡再怎麼不高興或著急，主管的臉上或態度都必須雲淡風輕，讓外界看不出端倪。

當然，人難免會情緒波動。此時，不妨給自己找一個避難所。上個洗手間也好，去外面喝杯咖啡也罷，等到心情平復以後，再若無其事的回到辦公室。或許有人會質疑：至於嗎？答案很簡單，因為這就是菁英與小職員的區別。凡是想出人頭地的人，都應該避免在他人面前擺臭臉。

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《能見度工作術》（大是文化授權使用）

書名：《能見度工作術》

作者：大塚千鶴，25年人力資源資深顧問、職涯諮詢師，曾任美國高盛證券

譯者：黃雅慧



【本文獲「大是文化」授權轉載。】