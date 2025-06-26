開會後工作效率下降、不想跟同事說話？5大建議緩解「會議宿醉」

忘了公司的歡樂時光（Happy Hour）小確幸吧！現在最常讓上班族「宿醉」的，是各種工作會議。



根據今年2月《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）報道指出，人們參加完一場無效會議後，會出現所謂的「會議宿醉」（meeting hangovers）現象。調查發現， 超過90％的員工有過會議宿醉、近3成（28％）的會議還讓員工「暈」到回家還在暈 ，造成揮之不去的負面影響。

考量到普遍員工每周繁多的會議次數，以及員工們對開會的態度會大幅影響整體工作滿意度（即使納入薪資、職位等），這個佔比數字相當驚人。

「當我們參加了一場糟糕的會議後，我們並不會把影響留在會議室，而是把負面感受帶着走，進而讓我們的參與感、專注力下滑與生產力受損。」美國心理學家、北卡羅來納大學夏洛特分校教授羅格爾伯格（Steven Rogelberg）解釋了會議宿醉將對工作者造成內耗。

值得慶幸的是，研究指出，會議領導者可主動採取措施來預防會議宿醉。就算無法完全防止，經歷糟糕會議的人也能透過一些方法「復元」。

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「會議宿醉」長怎樣？

為了應對糟糕會議帶來的「宿醉」，北卡羅來納大學與工作管理平台Asana的工作與組織研究者攜手完成了《工作創新狀態報告》。一共針對美國及英國超過5,000名知識工作者進行調查，追蹤他們在糟糕會議當下及之後的心路歷程。

調查顯示，超過9成受訪者偶爾有會議宿醉經驗。過半數的人指出，宿醉負面影響了他們的工作流程或生產力；47％的受訪者也認為，他們因此工作投入度降低。這些負面影響通常源於 「反芻」（rumination） —— 不斷在腦中重播會議的片段。他們指出，會議宿醉也損害了與同事的互動，比如感覺與團隊疏離或只想一個人獨處。

有些人甚至將會議的不滿情緒帶到與同事的對話中，形成所謂的「會後會」。超過3分之1（36％）的受訪者坦言有時會向同事抱怨，27％的人則經常或總是這麼做。雖然這種「抱怨式社交」短暫提供了情感支持，但也會擴散消極情緒，加重宿醉效應。

至於會議令人沮喪的主因，受訪者指出最常見的6點：

1. 討論離題或無關（59％）

2. 缺乏明確議程或目標（59％）

3. 時間管理不當（53％）

4. 缺乏可行的後續行動及成果（48％）

5. 參與度不均或過低（39％、38％）

6. 缺乏有效的主持引導（30％）



舉例來說，一名從事教育的職員描述，她曾開會時整整1個鐘頭無法發表意見，只能被動地坐着，感覺自己只是「被湊數」的臨演，且時間感到氣餒。也有行銷人員則回憶起一次活動籌備會議，主導者毫無準備，連基本問題都答不上來，最後坦承：「我只是想趕快把這件事從清單上劃掉。」

這種挫敗的「宿醉感」平均持續約2小時，但有些人甚至會「暈」上一整天，部分受訪者就透露，曾把負面情緒帶回家，進而影響家庭生活。

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領導者如何預防會議宿醉？

好消息是，這些問題可透過5個「會議科學」方法緩解：

1. 不是主宰，而是引導（Don’t dominate, facilitate）：

更主動且有意識地引導討論，像是讓成員輪流帶領議程項目、運用即時投票或小測驗收集意見，尤其適合虛擬或混合型會議。

2. 無情精簡邀請名單（Cut the guest list ruthlessly）：

只邀請「必要參與者」，其他人可以事前提供意見或會後用email更新，像Dropbox就鼓勵只邀請「關鍵利益關係人」（Key Stakeholders）。

3. 將議程改成行動計劃（Turn agendas into action plans）：

設定具體問題，例如：「我們產品上市時間表的關鍵風險是甚麼？該如何緩解？」取代模糊不清的項目名稱。

4. 每分鐘都精打細算（Make every minute count）：

設定會議時間須緊湊且符合需求，避免會議隨時間膨脹，如帕金森定律（Parkinson's Law） —— 讓人會不斷拖延、分心、增加任務複雜度，直到時間耗盡。

5. 每項議題指派負責人（Demand accountability, every time）：

像蘋果（Apple）就為每個行動項目指派直接負責人（Directly Responsible Individual，DRI）。即使已做好準備，部分會議仍可能失控「暴走」。此時，可以在會議中即時調整議程、延後次要議題，或允許後續一對一溝通，以減少宿醉效應。

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如何從糟糕會議中恢復？

調查的受訪者也分享3個有效的恢復策略，包括：

暫停並重置（Press pause, then reset）：

簡單的心理休息，例如深呼吸或短暫冥想，有助打破負面思考模式。

出去透透氣（Walk it off）：

短暫離開會議空間，像是到戶外走走或去喝杯咖啡，能顯着提升復原效果。

有建設性的對話（Find clarity in conversation）：

不是單純抱怨，而是與同事探討問題根源、交換觀點，能幫助提升應對未來糟糕會議的能力與韌性。

對那些覺得自己即將「會議宿醉」的人，羅格爾伯格建議，在下次與工作麻吉的閒聊時，將重點放在「如何應對情況和調適情緒」，而非純粹抱怨。

「和同事聊聊要怎麼處理未來類似的情況、聽聽他們的想法、一起進行意義建構（sense-making）、試着從不同角度理解剛剛發生的事。這樣的對話能提升你的應對技巧和抗壓性，當你再次遇到糟糕會議時，就會更有能耐面對。」羅格爾伯格說。

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