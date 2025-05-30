35歲後易有「職業怠倦」！與其心灰辭職不如「先用5招」調整心態

你正處在職業中期倦怠（Mid-Career Burnout）嗎？



研究顯示，許多專業人士在職涯的中期階段可能會感受到倦怠，甚至對職涯方向產生疑問。這種現象被稱為 「職涯高原期」（career plateau），通常以 35～42 歲的資深工作者居多。

職業倦怠的主要成因，包括長時間的工作壓力、缺乏挑戰性、工作內容過於重複，導致對職涯的投入感下降。如果你也長期感到精力不足，或對工作的興趣愈來愈低，可能是陷入了倦怠狀態！

遇上職業怠倦的你，除了選擇辭職外，或亦可藉以下5個方法改善狀況：（按圖了解）



+ 15

你「職業倦怠」了嗎？5 個跡象，快速判斷是不是倦怠了

以下 5 個常見的職業倦怠徵兆，你中了幾個？

1. 對工作產生負面情緒：對公司文化、同事或客戶的態度轉為冷漠，甚至帶有消極情緒

2. 專注力下降，工作成效受影響：即使投入時間，仍感覺產出有限，或難以專注於日常任務

3. 長期疲勞且恢復困難：即便經過充分休息，卻還是感到身心俱疲，可能伴隨著頭痛、肌肉痠痛或睡眠品質下降等情況

4. 缺乏成就感與動力：對工作成果感到不滿足，甚至懷疑自己的專業價值

5. 對職涯方向感到不確定：不確定自身未來發展，或對職業目標失去清晰規劃



離職不是唯一解方！5 面向調整心態、做出行動，就可能迎來契機

許多人認為離職，是解決倦怠的唯一選擇。不過，透過適當調整心態、做出行動，其實就能幫助緩解職業倦怠。

1. 調整工作內容、迎接更有挑戰性的任務

如果工作變得單調，能適時給自己一些新挑戰，能幫助提升工作動機。例如主動尋求新的專案、嘗試跨部門合作，或學習新技能，讓工作內容更具有變化性。也可以重新檢視工作優先順序，專注於更具有影響力的任務，減少低價值工作的負擔。

2. 定期回顧，重新規劃職涯發展方向

職業倦怠往往來自於對職涯方向的不確定性，因此重新評估短期與長期目標特別重要。建議要定期回顧自身的工作成果與成長，確保職涯發展符合期待。這能增加你對工作的掌控感，提高滿足度。

3. 別再過度承諾，你可以喊「不」

處在職涯發展中期的人才，常會遇到「過度承諾」的窘境，養成了對工作中的每個要求都回答「是」的習慣，進而導致職業中期倦怠。過度投入工作反而可能導致身心俱疲，要記得設立明確的工作與生活界限。例如固定下班時間、減少非必要加班；也能運用帶薪休假（Paid Time Off，PTO）制度或短期休息調整工作節奏。

4. 投入時間在個人興趣，豐富下班後的活動

優先照顧自己、把注意力拉回自己身上，是最常見也容易被忽視的。尤其對於 30～40 多歲的工作者來說更是如此。其實職業倦怠不僅與工作本身有關，也可能來自於生活的單一性。能嘗試培養與工作無關的興趣，像是學習新技能、參加社交活動或投入義工服務，有助於平衡心理狀態，提升滿足感。

5. 重新評估所處環境，主動找人資、主管尋求幫助

如果你已經採取一切手段，但仍然感到疲憊與倦怠，那工作環境可能才是根本原因。當職務內容無法滿足自身需求時，應主動與主管或人資部門溝通，尋找合適的職位調整或轉調機會；此外，與同事建立良好的工作關係，也有助於減少倦怠感，提高協作效率。

職業倦怠是一種常見的職場現象，但透過適當調整，還是能在現有職位中找回工作熱情。專家建議，與其立即離職，不如先評估個人職涯目標、調整工作內容，適時尋求支持。

倦怠，並不總是代表「該離職」了。

【延伸閱讀，更多辭職前考慮與準備】



對等關稅｜轉工、辭職好嗎？網民建議備準「2事」：待業期恐半年

+ 5

【搵工】初心已逝辭職為最後答案？ 10件事決心離職前該認真考慮

+ 18

【本文獲「經理人」授權轉載。】