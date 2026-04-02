港深創科園培育計劃啟動　雲集頂尖孵化平台推動生命健康初創發展

港深創新及科技園有限公司（港深創科園）早前啟動首屆「港深創科園培育計劃」，並舉辦科技日展覽，展示園區創科生態圈一眾創科企業的創新概念及商品，促進初創企業、產業夥伴、投資者及專業服務機構對接交流。



港深創新及科技園有限公司早前舉行港深創科園培育計劃啓動禮暨科技日展覽，標誌著園區首屆培育計劃正式啓動。(港深創科園提供圖片)

獲兩億元撥款支持 完善產學研生態圈

計劃受惠於特區政府早前撥出的2億港元款項，將聯同全球六大龍頭孵化平台，主力支援生命健康科技及人工智能與數據科學兩大重點領域的初創企業，並結合產業資源、技術平台、導師團隊，及全球市場與投融資網絡，為企業提供由研發、臨床與場景驗證，直到商業化的全流程支援。

計劃成功匯聚了六間國際頂尖的機構作為合作夥伴。在「生命健康科技」領域，涵蓋阿斯利康香港、杭州科暢科技諮詢及華大藍色彩虹（香港）；而「人工智能與數據科學」領域則有聯想集團、HKAI Lab及Brinc Limited加盟。

吸引逾750份申請 三大階梯計劃全方位支援

首屆培育計劃反應熱烈，於去年底接受申請期間共接獲超過750份申請，最終甄選出108間極具潛力的初創企業入圍。入選企業背景多元，除了來自中港澳三地外，更有約16%為來自東南亞及歐美等地的海外初創。

創新科技及工業局局長孫東教授於活動上致辭。(港深創科園提供圖片)

為針對企業不同成長階段的需求，培育計劃精心劃分為三大類別，提供循序漸進的支援。首先，針對剛起步的項目，「SPIN@HSITP 起動計劃」會提供為期一年的創業支援及資助，主要協助初創團隊將創新理念轉化為實際商業成果。當企業步入發展期，便可透過「IGNITE@HSITP 企業躍進計劃」獲得為期二至四年的深度資金援助及培育支援服務。最後，為了全力推動已具備一定基礎的企業擴展規模，計劃設有「GAS@HSITP 拓展加速資助計劃」，透過為期三至四年的資金資助及加速服務，助企業邁向更廣闊的市場。