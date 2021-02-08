搵工｜HR問「你有甚麼強項/弱點」該怎答？這樣應對得體又加分！

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-08 13:37

在面試的時候，我們都想盡可能展現最棒的一面，當面試官問道「你的長處／強項是甚麼」的時候，要怎樣回答才能讓人印象深刻？建議可以在事前準備時就可以先列出自己的強項，並且融入不同問題的答案裏，以下有幾個實用的小技巧：

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1.以實例佐證：質比量更重要

首先要先選擇3~5個你的強項，在準備面試回答的時候，聚焦在這幾個點上，當然也要考慮到未來工作所屬產業需要的技巧，找出可以加分的特質，再舉出實際例子，回答的範例如下：

「我很樂意主動工作，並且我的溝通和組織技巧很好，這三點是我最大的強項。去年暑假實習的時候，我協助管理幾個不同的社群媒體帳號，當時我希望所有的組員都能了解操作策略，並且希望大家在社群媒體的溝通口吻和訊息傳遞上有共識，所以我主動每周發 Email 給所有組員，讓大家可以收到最新消息，並鼓勵回饋。這個做法對團隊來說很有幫助，後來的正職員工也將其保留下來。」

2.找出強項後以個人的故事輔助

當你知道自己的強項在哪裏之後，不要僅是呆板的條列式，可以試着結合個人的職場經驗和故事，可以更凸顯你個人的優點。建議的做法是，先回答面試官的問題，接下來開始說故事，範例如下：

「好奇心是我最大的優勢。在執行新計畫時，我很喜歡了解客戶喜好和背景的過程，可以跟對方更親近，也讓溝通更順暢、有效率。我了解與客戶建立良好關係對銷售部門以及整個公司都非常重要，因此我可以很快適應貴公司的職位」。

3.將強項融入面試常見題中

當然，面試的過程中除了「你的強項是甚麼」的問題外，還有許多經典問題，都可以把自己的強項融入答案並凸顯出來，以下列舉幾個面試常見的經典提問。

面試常見題 1：「自我介紹／介紹一下你自己」

通常這都是面試時遇到的第一個問題。你可以簡短的告知工作經歷、感到驕傲的工作成就以及職涯目標等，要注意的是，面試官已經有你的履歷了，所以可以告知對方一些履歷上沒有的資訊，舉例如下：

「我曾擔任6年的人資經理，任職於《Fortune》雜誌500大企業之一，管理範圍包含招募、訓練人員等，在公司內曾獲得3次升職機會。我很樂於解決客戶問題以及管理團隊，雖然我很愛我的前一份工作，但我已經準備好接下挑戰，管理規模更大的團隊。可以用我的領導能力來支持他人，是我的熱情所在，也是我希望花時間和技巧來精進的能力。」

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面試常見題 2：「你最大的缺點是什麼？」

相對於問你的強項，這種反面問題也很常出現，而且更難處理。其實只要坦白面對你真正的缺點，同時分享你正在改進的心路歷程，就能化解危機，舉例如下：

「我以前比較急性子，常常想要趕快完成手上的工作，趕快進行下一項，但我現在正在學習掌握時間，並且退一步思考，應該要更專注於工作的質量而不是數量，透過這種練習，我已經找到有效率又有效能的工作方法。」

面試常見題 3：「為甚麼我們要錄取你？」

這也是面試的經典問題之一，通常會放在結尾，因此會是讓面試官留下深刻、強烈印象的最後機會，可以再次強調自己的技能符合應徵職位，並且舉例告知對方，你的強項能如何幫助你成功。範例如下：

「根據我所做的研究以及今天與您的討論，我認為貴公司正在尋找人際關係好、並具有專業技能的行政助理，而我的溝通能力有助於與貴公司客戶溝通，包含撰寫電子郵件、電話和口頭報告等，另外我還精通多個軟體，像是文書處理和內容管理系統，我相信我的經驗和貴公司的目標很相符，可以利用這些技能為貴公司服務。」

結語

在面試前花時間先規劃好這些常見問題的答案，可以幫助你在面試時更有信心，也不會因為慌張而亂了陣腳，避免錯誤發生。

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