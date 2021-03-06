再努力也難達父母期望、比不上朋友？　改變這心態事業才有新方向

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-03-06 10:30

不管是現在就讀高中、或是大學即將畢業的新鮮人，又或者是已經出社會有工作經驗的你，一定都曾有過對自己感到懷疑、甚至不知道自己未來到底想做甚麼工作的時候，別擔心！這些迷惘與徬徨是正常的（大家都經歷過），或許你能透過以下四個方法，慢慢為自己找到未來的人生方向喔！

4個方法讓你找到人生新方向！（立即按圖看清）

+ 7 + 7 + 7

#1 不要總是活在別人期待中

人生是自己的，想做甚麼事、該做甚麼事不該由別人來告訴你，重點是你自己有沒有想好自己到底要的是甚麼呢？例如爸媽師長都覺得考公務員擁有穩定的薪水及工作是最好的選擇，但你卻想自己出來創業闖一闖，這時你會甘願活在別人期待裏嗎？人生很短，好好為自己活一次吧！

#2 多上網查查面試經驗與工作分享

在 21 世紀這個科技超級發達的年代，網絡真的是一個好東西，你可以鎖定一些你想查詢的工作、與面試內容上網搜尋，例如台灣批踢踢、Dcard 等論壇，或許能幫助你更瞭解想要進入的產業面試狀況、與工作內容！

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+ 9 + 9 + 9

#3 多跟前輩及同輩聊天

多跟同輩聊天能激盪出彼此不一樣的想法，而多跟前輩請教，則能更貼近現實面、看到與以自己角度為出發點的不同面向，這樣不僅能更瞭解產業的狀況、也能讓你有時間來評估自己到底合適與否！

#4 世界上沒有 100% 正確的決定

選工作就如同選男女朋友，任何的決定都是有風險及變數的，正如同每家公司與企業都有不同的優缺點，每個人的抉擇也不盡相同，而不管你最後做出了甚麼決定，要記得這世界上沒有 100% 正確的決定，只有對自己適合與否的決定！

Dappei 結語：

小編最近也常常為自己的未來陷入迷惘，除了以上四點可以幫助你找到人生與工作方向以外，搭編也建議大家可以「多跟自己對話」、聆聽自己內心的需求與渴望，然後試圖找出方法，這樣不但可以減少你的困惑、還能更快找出自己的人生目標喔！

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原文：總是活在別人期待中嗎？透過這四個方法，讓你找到人生新方向！

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