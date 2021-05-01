上司傳來象棋殘局圖　打工仔上網求解　網民：你再帥也沒用了…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-01 10:30

在職場中要生存，不僅要做好工作還要懂得察言觀色、人際關係也是相當重要。一名網友表示，收到主管傳的一張象棋殘局圖，並詢問「知道此圖何意？」，令他相當困惑，於是想問問網友們是否能解這道棋局。

上司傳來象棋殘局圖，箇中意思真係不易解讀：（按圖了解）

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一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他表示，公司有位主管傳了一張「象棋殘局圖」給他，並詢問他是否知道此圖的意義，圖中僅剩「將」、「帥」及一隻「象」，將和帥皆在起始點，象則是在將前方，看到此圖後他不禁緊張，「是暗示我甚麼嗎？我是不是完蛋了！？」，於是想問問是否有網友能夠解出這道棋局，解答他的疑惑。

網友們紛紛猜測，「王（將）不見王（帥）維持和平」、「這平局吧」、「下一步換誰走？」」、「帥的身邊沒有可使喚的，將的旁邊有兩隻沒用的」、「看看哪兩個部門是這種狀況」、「沒有輸贏了吧」、「不要浪費時間的意思？」。

不過有網友則認為，主管在暗示自己有對象，「有對象」、「我（將）看不到你的帥」、「應該也可解讀成：我有對象，但你很帥，兩邊不分勝負」、「不管有沒有對象，我們都是和（適合），主管在暗示你，衝了」、「不過這局帥也不會輸，是個和局，就算有對象但人帥就不輸」。

有網友則神解釋，「人家有對象，再帥也沒用」、「我有對象了，你帥也沒有用」，此留言一出引起不少網友大讚，「厲害了，頭腦好靈活」、「感覺是正解，厲害」、「這翻譯很神啊」、「是不是主管本人」、「解棋高手」、「懂下棋」、「好精闢的解答」。

最後，事主回應，自己沒有被開除，「沒有開除啦！她管不到我」，不過確實是女主管無誤。

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