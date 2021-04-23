升職｜為何主管大多自以為是？　6成打工仔寧不加薪也想換掉上司

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-04-23 07:24

你喜歡自家主管嗎？市調公司蓋洛普（Gallup）一項調查指出，75% 的員工是因為上司而離職，更有 65% 的美國受訪者說，加薪和「換掉主管」相比，他們寧願選擇後者 。

老細被討厭難道是永恆（按圖看清！）

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《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）在 2016 年做了一份名為《你恨你的主管嗎》（Do you hate your boss）調查，高達 70% 的員工訴苦，他們不喜歡老闆，只有 4% 的人願意稱讚主管。

種種數據，讓哥倫比亞大學（Columbia University）商業心理學教授、在顧問業從事 20 年的人力資源專家湯瑪斯．查莫洛–普雷謬齊克（Tomas Chamorro Premuzic）好奇，難道多數的領導人真的這麼不適合嗎？為甚麼人們這麼不懂「管理」？

他在《為甚麼我們總是選到不適任的男性當領導人？》指出兩大核心論點，「自以為是」是多數領導者最大的缺失，第二是「過度自信」，且經過進一步分析，男性領導者更容易犯這類毛病。

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自信心只是遮罩，不代表管理能力佳

德國學者亞歷山大．弗洛因德（Alexander Freund）曾做過一項研究，他比對了 2000 人的智力測驗分數，以及這些人的自我評價，結果顯示，「認為自己很聰明的人」中只有 10% 的人「智商真的高於平均人」。

人為甚麼這麼容易過度自信？美國進化論學家羅伯特．泰弗士（Robert Trivers）研究指出，信心能有效蒙蔽身旁的人，當你告訴自己，你比實際上看起來更好，就更有機會說服其他人。

南洋理工大學金融學博士潘健（Kenny Phua）研究發現，比較有自信的企業家，更容易吸引供應商與投資人的眼光。但這不代表，你的團隊會因此受惠。例如英國前首相大衛·卡梅倫（David Cameron）2016 年決定讓人民公投決定去留歐盟，導致英國脫歐，但光是過渡期各項協議的談判，到目前都還沒有結論。

諷刺的是，我們傾向把自戀型、領袖魅力型的人選為領導者。喬治亞大學社會心理學博士艾米．布魯內爾（Amy Brunell）研究指出，歷屆美國總統的「自戀指數」分數，高於 80% 的一般民眾。其實自戀型領導者不一定有更傑出的能力，但他們懂得包裝自我。

但是領導者是如何從自信，到被部屬認為過度自信，甚至自戀？普雷謬齊克指出，自戀型領袖表現得體，通常只是「蜜月期」，他們並不擅長帶領團隊。你可能有這樣的經驗，老闆目標太宏大，從執行面來看，卻幾乎不可能落實。

其次，自戀者比較不接受他人意見，他們更傾向用「報復」的方式回應批評，這只會加劇組織衝突。最後，自戀型領袖更容易做出反社會行為，像是欺凌、欺騙、騷擾。

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向「女力」學習，成為懂觀察、應變的領袖

了解到過度自信的危害，領導者能做些甚麼改變自己？普雷謬齊克的觀點是，可以向女性領導者學習她們身上的特質，包含變革領導力、自知之明與個人效率。

研究顯示，女性領導者較有變革領導力，因為她們較少單方面告訴員工「應該做甚麼」，在監測、分配任務給員工的時候，也有比較明確的獎勵與誘因機制。

其次，她們更有自知之明。一項研究指出，男性領導者的自我評分，會比女性高出3個標準差，這也會造成過度自信。

最後，女性領導者比較有個人效率（personal effectiveness），這是指在情緒或社交課題上，她們有更佳的能力應對，例如更能夠展現同理心，或是從挫折中恢復。

法國尼斯高等商學院（CERAM）的一項研究證實了上述論點。以金融業為例，女性高管比例較高的銀行，對金融危機有更好的處理能力。例如，法國巴黎銀行（BNP Paribas）有 4 成經理是女性，不景氣時該銀行股價下跌了 20%，其他銀行（女性佔比低於2成）股價暴跌 50%。

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但為甚麼我們還是容易選到不適任的男性領導者？

威斯康辛大學心理學家珍妮．海德（Janet Hyde）分析上百萬筆資料，比對不同因子如何影響才能。78% 的個案中，幾乎沒有受到性別差異影響。

然而，男性比女性突出的特質（例如更有自信），往往與管理能力無關，但人們容易把這些特質指向領導力，使得女性達到高階領導人的路途更加漫長。

這也是為甚麼，職場中女性領導者的比例遠低於男性。有項調查要求 1000 名美國人說出一位女性商業領袖的名字，92% 的人腦中一片空白，另有 2% 的人回答「Siri」「Alexa」（蘋果和亞馬遜的虛擬語音助理）。

總結來說，我們會選到不適任的領導者，是我們長期把自信心、企圖心等因素視為領袖魅力的表現，如果能從女性領導者身上學習好的特質，降低自戀程度，才有機會成為更好的領袖。

《為什麼我們總是選到不適任的男性當領導人？》

（本文整理、摘錄自《為什麼我們總是選到不適任的男性當領導人？》，天下文化）

【本文獲「經理人」授權轉載。】